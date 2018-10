Desarrollan una nueva prueba de glucosa en sangre sin necesidad de pinchazos

Actualizada 12/10/2018 a las 12:11

Para quienes viven con diabetes, es necesario controlar la glucosa en la sangre con precisión para prevenir complicaciones relacionadas con la diabetes, como ataques cardíacos, ceguera y coma. Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, desarrollado una nueva tecnología para controlar los niveles de glucosa en la sangre sin agujas ni pinchazos en los dedos. Los primeros resultados de la evaluación realizada por el MIT y la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri muestran que la tecnología no invasiva mide los niveles de glucosa en la sangre tan eficazmente como una prueba de pinchazo en el dedo, pero sin necesidad extraer sangre.

El estudio 'Evaluación de la dependencia de la precisión de los modelos espectroscópicos de Raman en la proporción de puntos de calibración y validación para la detección no invasiva de glucosa', midió los niveles de glucosa en sangre de 20 adultos sanos y no diabéticos antes de tomar una bebida rica en glucosa. Los niveles de glucosa en sangre se midieron en intervalos durante los siguientes 160 minutos utilizando tres métodos: espectroscopia, prueba de sangre IV y pinchazo en el dedo.

Las pruebas están diseñadas para determinar cuánta glucosa permanece en la sangre y si los mecanismos de regulación de la insulina de un paciente funcionan correctamente. Los investigadores encontraron que la espectroscopía predecía los valores de glucosa con la misma precisión que una prueba de pinchazo en el dedo.

"Actualmente, los niveles de glucosa en la sangre se analizan mediante punción en el dedo o por vía intravenosa. El enfoque que estudiamos no es invasivo y utiliza un láser para controlar los niveles de glucosa en la piel --explica Anandhi Upendran, directora de innovaciones biomédicas en la Facultad de Medicina de MU Instituto de Ciencia Clínica y Traslacional y coautor del estudio--. Con la diabetes en aumento, el desarrollo de un método alternativo preciso, eficiente y económico para evaluar los niveles de glucosa en la sangre es una necesidad clínica urgente".

Desarrollado por investigadores del MIT, el dispositivo utiliza una técnica llamada espectroscopia Raman para medir la composición química de la piel y extraer la cantidad de glucosa de otros compartimentos de la piel. Un cable de fibra óptica unido a una pulsera pasa la luz láser a la piel para detectar diferentes componentes en la piel, como el tejido graso, las proteínas, el colágeno y las moléculas de glucosa. Los cambios en las longitudes de onda asociadas con la glucosa presente en la sangre crean una especie de huella digital molecular que se puede usar para determinar los niveles de glucosa.

"Esta es una tecnología en la que hemos sido pioneros durante más de 20 años --Jeon Woong Kang, científico investigador del Centro de Investigación Biomédica Láser del MIT y coautor del estudio--. Sabemos que las pruebas manuales de punción cutánea no siempre son precisas y pueden ser incómodas para los pacientes. El estándar de oro es la prueba de sangre por vía intravenosa, pero la extracción de sangre frecuente puede no ser una opción para muchos pacientes. Nos complace descubrir que nuestros resultados iniciales muestran La espectroscopia Raman puede medir los niveles de glucosa que son comparables a los dispositivos de punción digital. Esperamos poder refinar este método para que sea un sensor de monitoreo continuo de glucosa no invasivo".

Con más pruebas, los investigadores esperan que la espectroscopia pueda convertirse en un método alternativo para evaluar los niveles de glucosa en pacientes en entornos de atención clínica que no son capaces de realizar extracciones de sangre frecuentes y, un día, en otros entornos a medida que la tecnología se vuelve más pequeña y portátil. Los estudios futuros examinarán la precisión de la tecnología en pacientes con diabetes.

