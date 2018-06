Demuestran que la frugalidad de la dieta mediterránea puede mejorar la calidad de vida

Una mayor adhesión a la dieta mediterránea y su característica frugalidad, es decir, su ingesta moderada de calorías, se asocia a una mejor calidad de vida. Así lo demuestra un estudio publicado este lunes en la revista internacional PLoS ONE, que recoge los resultados del estudio PREDIMED PLUS liderado por médicos del Servicio Navarro de Salud y el departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra.

Así, esta pauta alimentaria no solo ayudaría a prevenir enfermedades crónicas sino también a mejorar aspectos mentales, sociales y físicos. La investigación, en la que han participado más de 6.000 hombres y mujeres de entre 55 y 70 años de edad, ha demostrado que seguir una dieta mediterránea mejora la salud y también el bienestar.

Este trabajo, titulado 'Mediterranean diet and quality of life: baseline cross-sectional analysis of the PREDIMED-PLUS trial', ha estado liderado por los doctores Iñigo Galilea Zabalza y Pilar Buil Cosiales, médicos de familia del Servicio Navarro de Salud; y de Estefanía Toledo, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Todos ellos miembros del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra (IdISNA).

PREDIMED PLUS, financiado por el European Research Council y cuyo investigador principal es el catedrático de la Universidad de Navarra y catedrático visitante de Harvard University Miguel Á. Martínez-González; es un estudio que cuenta con 23 centros reclutadores en toda España pertenecientes a CIBER y coordinados por el doctor Jordi Salas de la Universidad de Reus.

Navarra fue la primera comunidad que puso en marcha esta investigación y viene prestando apoyo económico y científico al resto de participantes y liderando tanto los aspectos de valoraciones nutricionales como los de calidad de vida.

