Vivir en las grandes ciudades nos puede hacer tomar conciencia de la importancia de tomarse de vez en cuando un respiro. Las grandes urbes están llenas de coches, contaminación y mucho estrés, de vez en cuando, es necesario pararse a “oler las rosas” o, lo que es lo mismo, disfrutar de tiempo para practicar algún deporte que nos quite el estrés y estar en contacto con la naturaleza.

A veces se llega a casa tan cansado del trabajo que parece que no hay tiempo para practicar algún deporte. Pero, tal vez, haciendo unos cambios en el horario y en los hábitos de vida pueda haber hueco casi sin darnos cuenta para introducir el deporte en una vida tan ajetreada.

PATINETE ELÉCTRICO, UN COMPAÑERO QUE NO CONTAMINA

La contaminación en las grandes ciudades es un gran problema. Si se pudiera evitar el uso abusivo de los vehículos y hubiera otra manera de poder moverse sin contaminar y de manera rápida sería estupendo. Pero, ¡espera! Sí que hay una manera y además muy sana. Es utilizar para desplazarse patinetes eléctricos.

Es un nuevo vehículo que no contamina por ser eléctrico, que se conduce de manera sencilla y que te permite llegar a cualquier punto de la ciudad en poco tiempo porque no tendrás que enfrentarte a los molestos embotellamientos de la hora punta. Además, aunque no lo creas, al conducirlo estás practicando algo de deporte porque, el patinete eléctrico, se mueve mediante el uso del cuerpo. No es un ejercicio de alto impacto pero ayuda. Es una manera diferente de moverte por la ciudad, atrayente, divertida y amiga del medio ambiente. Ya no hay excusa para llegar tarde al trabajo por el tráfico o para no salir los domingos en familia a pasar el día recorriendo la ciudad y disfrutando del aire libre gracias al patinete eléctrico. Si quieres uno puedes buscar comparativas de precios en la web Beboarder.

RUNNING, EL NUEVO DEPORTE QUE ESTÁ EN AUGE

Para unos es running y para otros correr pero, sea como sea, es uno de los deportes con más fama y que más personas practican. Correr es un deporte que trae muchos beneficios a la salud y que cualquier persona puede practicar, desde los niños hasta los más mayores.

Practicar running permite tener huesos más fuertes, que mejore la circulación sanguínea, alivia el estrés y es perfecto como ejercicio para la operación bikini. ¡Todo son ventajas!

Para iniciarse en este deporte no hay que saber mucho. Es importante estirar antes de empezar y no querer correr 20 kilómetros el primer día. Hay que ir aumentando el ritmo y la distancia recorridas poco a poco. Además, si quieres conocer cómo son tus progresos puedes utilizar aplicaciones de móvil o comprar un reloj para correr.

DEPORTE A NIVEL PROFESIONAL

Aquellos que aman el deporte, el aire libre y trabajar en grupo pueden aprovechar la capacitación que les pueden dar maestros profesionales que están en los campamentos deportivos.

Empezar a practicar un deporte es una cosa pero cuando alguien se quiere especializar ya entran en juego lugares donde poder adquirir el nivel adecuado para poder competir. Sitios como campamentos en el extranjero que permiten desarrollar las técnicas necesarias para poder llegar a lo más alto en el sector del deporte. Además, mientras se desarrollan los aspectos más importantes del deporte se aprende inglés, un idioma que resulta muy importante en los círculos de la élite de los deportistas.

Practicar deporte ayuda a mejorar el estado de salud sin importar el nivel al que se practique, amateur o profesional. Nos ayuda a tomar conciencia de la importancia de disfrutar de tiempo al aire libre, nos quita el estrés y puede resultar en una salida laboral factible. ¿Qué más se puede pedir?

Selección DN+