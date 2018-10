Premio para Valcarlos y las danzas de sus bolantes en el concurso de 'Conocer Navarra'

07/10/2018 a las 06:00

Valcarlos, sus calles y tradiciones forman parte de los recuerdos infantiles de Eneko Morat Bonaut. Este funcionario pamplonés de 42 años guarda en su memoria los viajes que, siendo niño, hacía a esta localidad fronteriza para visitar a sus familiares. Todavía hoy, acercarse a Luzaide-Valcarlos el Domingo de Resurrección es para él una cita obligada. “Le tengo un especial cariño a esa celebración, me trae muy buenos recuerdos”, explica este fotógrafo, que siempre aprovecha la ocasión para disfrutar del día junto a su cámara. A partir de hoy, tiene un nuevo motivo para relacionar el baile de los bolantes con su memoria feliz.

Fotógrafo aficionado “desde los tiempos en los que había que revelar las fotos en blanco y negro”, Eneko ha retomado en los últimos años esta pasión. “Nunca me he presentado a muchos concursos, pero cuando hice las fotos de ese día ya pensé que, si había alguna que me gustara, la presentaría al concurso de Conocer Navarra, que me atraía mucho”. Finalmente, 'Preparados para danzar' se ha ganado el favor de los seguidores del concurso, siendo la fotografía más votada en la web. Una imagen en la que destaca el colorido traje de los dantzaris, perfectamente alineados en una perspectiva en la que la iglesia de esta localidad también es protagonista. Gracias a esta fotografía, Eneko Morán podrá disfrutar de dos noches en un hotel con encanto “Nobles del Reyno”, obsequio que le será entregado en la presentación de la revista de diciembre.

Respecto a la resolución del jurado profesional, las diez fotografías de ‘Fiestas y Tradiciones’ que pasan a la fase final del concurso son: Bailando con vacas, Bajo las chispas, Desencajonamiento, Fuerza del equipo, Haciendo buenas migas, La espera, Lantz I, Por los caminos rojos, Sacristía y Trashumancia.

SEGUNDA Y TERCERA CATEGORÍA

Tras la finalización de la primera categoría, comienza el periodo de exposición pública y votación a través de la web de los originales llegados a “Patrimonio”. La galería de fotos podrá visitarse en la web de Conocer Navarra desde mañana lunes, 8 de octubre, y permanecerá expuesta hasta el próximo día 19. La fotografía ganadora de esta segunda tanda y las siguientes diez finalistas se darán a conocer el domingo 21 de octubre.

La última de las secciones del concurso por desarrollar es 'Paisajes'. Todavía es posible enviar originales a esta tercera categoría hasta el próximo 19 de octubre. Una vez que quede resuelta, dará inicio la fase final, que determinará los ganadores absolutos de 2018.

Este concurso fotográfico, que alcanza la undécima edición, está organizado por la revista de turismo Conocer Navarra y Diario de Navarra, y cuenta con el patrocinio de Turismo de Navarra y Eroski, así como con la colaboración de Camera, Hoteles Nobles del Reyno y Reyno Gourmet.

