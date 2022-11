Arantza Hotela, vive el relax y la gastronomía de manera única en el corazón del Pirineo navarro

Una Experiencia Única en el corazón del Pirineo Navarro, eso es Arantza Hotela. Existe una joya escondida en Navarra que pocos conocen todavía. Un hotel situado en plena montaña, a una hora y cuarto de Pamplona. Se accede a él a través de un único camino perdido en plena naturaleza, un camino con túneles naturales de árboles. Solo cuando termina aparece el hotel.en el corazón del Pirineo Navarro, eso es

Dispone de once amplias y luminosas habitaciones de lujo abiertas a la naturaleza a través de grandes ventanales. Durante tres años consecutivos han obtenido el premio a Hotel con mejores vistas. Cada una de estas estancias cuenta con una bañera en el centro que crea un espacio exclusivo de relax y bienestar. Un regalo para todos los sentidos.

El hotel cuenta también con un spa privado que con una superficie de 100 m2 se reserva en exclusividad para la pareja. Tan íntimo que puede considerarse una prolongación de la habitación. Es uno de los pocos spas privados que hay en Europa. Allí también podrán disfrutar en la intimidad de un maravilloso ventanal que les dejará sin respiración.

Desde Arantza Hotela han diseñado diferentes packs para poder regalar experiencias innolvidables. Si por algo se distinguen es por adaptarse lo máximo posible a las necesidades y gustos de sus clientes. Spa, masajes, desayunanos… La idea es llegar al hotel y no mover el coche en dos o tres días.

En el hotel, pensando para la desconexión , el silencio y la tranquilidad, no están permitidos los niños. Pero a 50 metros cuentan un caserío del siglo XVII reconvertido en 5 apartamentos, perfectos para planes de amigos y familias. Y cuyos huéspedes pueden disfrutar de todos los servicios del hotel, desde los desayunos, hasta la reserva del spa privado, las experiencias o el restaurante.

Y es que la gastronomía es también muy importante. Para Arantza Hotela es fundamental ofrecer productos km 0 y frescos. Una persona del equipo visita los mercados, huertos navarros y el puerto de Pasaia seleccionando con mimo y paciencia lo mejor de cada temporada, Con ellos el chef elabora los exquisitos platos que se sirven en su Restaurante Gourmet ‘4 tenedores’”.

Muchas experiencias

Cursos de cocina, espeleología, viajes en helicóptero, trayecto en 4x4, visitas a un caserio... son muchas las experiencias que gestionan desde el hotel. El lujo de no necesitar hacer nada… pero poder hacer lo que quieras. Por eso el cliente puede contarles qué le interesa: cultura, naturaleza, deporte, gastronomía… qué le apetece hacer o no hacer y podrán ofrecerle experiencias a su medida, exclusivas para la pareja. El entorno rural y las ciudades cercanas les darán la oportunidad de vivir increíbles momentos que no olvidarán.

Arantza Hotela nació de una historia de amor, una historia que un artista convirtió en hotel y que todos los clientes conocen al llegar. Sólo cuando están allí.