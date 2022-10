He de confesarlo. No es muy inspirador escribir sobre el otoño en Navarra estando a casi 30º con un sol que abrasa las entrañas y con unas ganas locas de tirarse en la hierba con una cervecita bien fresquita y unas papas bravas con alioli que… Sí. Tengo hambre. De hecho, en esta semana ha habido momentos en los que me he amargado diciendo: “¿No estaba aquí el invierno, la lluvia, mi mantita de cuadros, mi cazadora de cuero con mi jerseicito todo precioso de rayas negras y verdes?”

Y como soy una dramática y no llevo muy bien eso de quedarme llorando en mi propia casa (también os digo que ojalá irse a llorar a un yate) pero tampoco tenía ‘dineros’ suficientes para llenar el depósito de gasolina, me encontraba ahí en una encrucijada que baje Dios y me salve.

Total, que vino alguien y me dijo: “¿Dónde me llevas hoy?” Estaba por decirle -indignadísima yo-: “Pues mira, a ver películas en el sofá de mi casa, que es gratis y además te llevas una cerveza de regalo y este magnífico aplauso del público”. Pero no. Me lo tomé como un reto y dije: “Va, venga. Andrius, tontorrona. Esfuérzate un poco mentalmente, que lo de Mercurio retrógrado, tus emociones y bla, bla, ya lo hemos dejado atrás… Y te has echado una siesta de dos horas. Va siendo hora de mover el esqueleto, ¿no?” Entonces me puse manos a la obra (más bien al móvil) y empecé a indagar. ¿Qué sitio hay que esté cerca de Pamplona y que no me suponga mucho dinero en combustible?

Y lo encontré. Vaya que sí lo encontré. Y como compartir es vivir, os propongo descubrir el pueblo navarro con un encanto especial en otoño…: (Redoble de tambores) Sorauren.

Sorauren es un pueblecito perteneciente al municipio de Ezcabarte y ubicado al norte de Pamplona, a tan solo 20 minutos en coche. Está rodeado de montañas que, en otoño, adquieren un tono rojizo espectacular y digno para los amantes de la fotografía de naturaleza. Pero lo más especial de este pueblo posiblemente radique en su río -antiguamente navegable- y su puente.

El puente cruza el río Ulzama y está perfectamente alineado con la parroquia de San Andrés. Esta construcción, con cuatro arcos de medio punto, se levantó en la Edad Media pero ha sido restaurada en multitud de ocasiones hasta que la última, en 1985, le profirió el aspecto que presenta hoy día.

Por la noche, tumbarse a orillas del río a uno de los lados del puente con una manta y observar las estrellas mientras la luna es testigo por la margen izquierda, como ente protector y faro, es una de las experiencias más bonitas que se puedan vivir en esta localidad y que le confiere un encanto especial en otoño a Sorauren.

Dejamos atrás una estampa realmente mágica con la parroquia de San Andrés presidiendo el paisaje. Un templo sagrado erigido en el siglo XX que, a pesar de su modernidad, tiene una apariencia en cierta manera hechizante y atrayente y que aguarda celosamente algunos tesoros históricos en su interior: un retablo mayor cuyo primer cuerpo corresponde al siglo XVI, una cruz procesional gótica que data del siglo XV o la escultura de Santa María, cuyo siglo exacto se desconoce (aproximadamente entre los siglos XIV - XV).

Amaia Romero y el anuncio que realizó para una marca de cervezas junto a sus abuelas, pero lo que no muchos saben es que este pueblo fue escenario de una de las más cruentas batallas que tuvo lugar en la Comunidad foral y cuya contienda sería "la última importante de la Guerra de la Independencia", según señala el historiador Julio Asunción.

Cuentan que, a principios del siglo XIX y en plena Guerra de la Independencia, desde el centro de este mismo puente, Lord Wellington (el líder de las tropas británicas, aliadas de las hispanas y conocido como el duque de Hierro) observaba toda la contienda que se libraba en el monte Elordi y daba las órdenes que lo llevarían a la victoria.

Sin duda, Sorauren es uno de los pueblos más bonitos de Navarra lleno de detalles en sus calles y que en otoño, con ese encanto especial, se convierte en una de las estampas más bellas de la Comunidad.

¿Quieres ver la magia que rodea Sorauren? ¡Mira el vídeo!