Tres lugares para ir de 'glamping' en Navarra

Seguro que ya has escuchado este término que se ha puesto de moda para el verano, el glamping. No es otra cosa que disfrutar de un camping con glamur y todo lujo de comodidades. Una nueva oferta para disfrutar de la naturaleza y pasar un fin de semana de descanso y tranquilidad. Navarra no es menos, y también tiene sus propias ofertas para poder ir de glamping.

Camping El Molino de Mendigorría

Mendigorría, es uno de los que ofrecen la posibilidad de glamping. Se encuentra a orillas del río Arga, en la Zona media de Navarra, a 25 km de Pamplona, con spa, sauna y piscinas climatizadas cubiertas. El Camping El Molino, ubicado en, es uno de los que ofrecen la posibilidad de glamping. Se encuentra a orillas del río, en lade Navarra, a 25 km de, con spa, sauna y piscinas climatizadas cubiertas.

Los bungalows de la zona glamping se llaman Errota Resort, y están equipados con todas las comodidades. Pueden alojarse en ellos entre 4 y 5 personas. Tienen dos habitaciones con baños completos, uno en cada una. También salón con cocina americana y una terraza de 15 m². Poseen lavavajillas, cafetera, microondas, televisión, aire acondicionado y calefacción. En la parte exterior, además, hay una terraza con un chillout y una barbacoa para poder disfrutar al aire libre.

camping el molino de mendigorría

Camping Etxarri

Etxarri-Aranatz, dispone de dos modelos de tiendas glamping. Glamping Haritza dispone de 25 m² interiores y dos habitaciones, una con cama doble y otra con litera y cama individual. Un baño completo y una cocina / salón con todas las comodidades. También dispone de televisión y una terraza de 15 m². Las mantas, sábanas y toallas están incluidas. El Camping Etxarri, en, dispone de dos modelos de tiendas glamping.dispone de 25 m² interiores y dos habitaciones, una con cama doble y otra con litera y cama individual. Un baño completo y una cocina / salón con todas las comodidades. También dispone de televisión y una terraza de 15 m². Las mantas, sábanas y toallas están incluidas.

CAMPING ETXARRI

Por otra parte, dispone de Jare Glamping. Es perfecta para dos personas, porque tiene una estancia interior con televisión incluida y una terraza de 15 m² con mesa y sillas. En esta opción también están incluidas las mantas, sábanas y toallas.

CAMPING ETXARRI

Camping Urbasa

El Camping Urbasa está situado en el corazón de Urbasa, reserva de la biosfera, en el hayedo en altiplano más extenso de Europa.

La zona glamping dispone de tiendas Kampaoh en las que dispone de nevera eléctrica, camas, baños, diferente mobiliario y una zona de descanso en la entrada de la tienda. Una de las mejores formas de conectar con la naturaleza. Eso sí, no disponen de cocina y los servicios que hay disponibles son los generales del camping.

Hay diferentes modelos de tienda, desde el más básico hasta la opción más completa. Todas tienen equipamiento básico como sábanas, almohadas, edredones, conexión eléctrica, luz fuera y dentro de la tienda y accesorios para el baño. También menaje y diferentes utensilios.