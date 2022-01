'Reyno de Navarra: La tierra del agua mágica': el nuevo vídeo de Txema Ortiz que te enamorará

El artista pamplonés Txema Ortiz vuelve a revolucionar el mundo de la fotografía y la edición de vídeo con su nueva obra: 'Kingdom of Navarre: the land of magic water' ('Reyno de Navarra: la tierra del agua mágica', en español).

Para este vídeo, realizado íntegramente con definición 4k y con música del compositor Peter Nanasi, se han utilizado más de 8.000 fotografías, además de emplear diversos materiales como dos cámaras Sony A7III y A7SIII, varios objetivos y sliders.

Un año es lo que ha invertido Txema Ortiz para la grabación de este vídeo, que muestra distintas localizaciones de la Comunidad Foral durante diferentes épocas del año.

El agua se convierte en el hilo conductor de este mágico transcurso fotográfico. Así lo remarca el autor en su cuenta de Vimeo, donde ha expuesto la obra: "El protagonista de este vídeo es el preciado agua. Un bien cada vez más escaso y más difícil de conservar".

Un recurso natural que, para Txema, también es autor, artista y escultor: "Con los años, esculpe estos lugares tan bonitos y mágicos, lugares que hay que cuidar para que sigan viviendo su paso evolutivo natural".

Las localizaciones le han llevado por -prácticamente- toda Navarra. Tal y como apunta el autor, se ha desplazado hasta lugares tan emblemáticos y fascinantes como la sierra de Aralar, el paraje de Larra-Belagua, valle de Baztan, las Bardenas Reales, el valle de Roncal o el de Arce, entre otros.