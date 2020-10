Actualizada 12/10/2020 a las 06:00

Cuantas veces tenemos en mente un viaje y no encontramos la manera de llevarlo a cabo. Hemos curioseado en la red fotos del destino, he incluso hemos fantaseado con perdernos en las playas de aquel lugar… pero nuestro sueño se desvanece cuando intentamos emprenderlo. Las agencias de viajes a las que acudimos quizás no ofrecen ese destino y si lo hacen nos presentan un viaje de masas o convencional poco apetecible… Estamos buscando algo especial, capaz de ofrecernos recuerdos imborrables para toda la vida. De esto Coro Miguel, directora y asesora personal de Tengo Tu Viaje, sabe mucho. “Tengo Tu Viaje es un proyecto nacido desde la necesidad de que sea el viajero el que sienta que está reservando de verdad “su viaje”. Y como hay viajeros de todos los tipos, este viaje puede estar organizado a modo circuito, por ejemplo, o tratarse de un viaje totalmente personalizado, diseñado a medida en cuanto a ruta, tipo de alojamientos, actividades, visitas, guías. Coro Miguel se adapta a la agenda del cliente, a su perfil de viajero y al presupuesto asignado u orientativo para cada tipo de viaje y destino.

Pregunta (P): Conviene empezar explicando que Tengo Tu Viaje no es una agencia de viajes sino un “espacio de viajes”, ¿cuál es la diferencia?

Respuesta (R): Efectivamente. Como espacio de viajes, Tengo Tu Viaje es principalmente una empresa 100% independiente, donde trabajamos, como nos dijo ya un cliente, a modo de “atelier de viajes” y hacemos que los viajes soñados se hagan realidad de la manera más sencilla, dinámica y divertida posible. Nuestros clientes están involucrados en todo el proceso del diseño de sus vacaciones para que disfruten de lo que supone montar un viaje en el que vamos añadiendo o modificando elementos, visualizando hoteles, seleccionando vuelos, estudiando las actividades más interesantes y coherentes para el perfil del viajero y del tipo de destino, etc. Es “su viaje” y nosotros tratamos cada viaje como el mejor, y por eso tenemos ya una cartera de clientes que repiten y nos recomiendan. No tiene por qué ser un viaje totalmente a medida, aunque la mayoría lo son porque es una de las aspiraciones que tenemos: viajar en las mejores condiciones posibles acorde al presupuesto disponible, que nos mimen y que nos atiendan bien porque viajamos para sentirnos mejor que en casa, aún más libres y aprender cosas nuevas. Un viaje “a la medida” puede tener también una parte en circuito organizado y luego unos días de viaje personalizado, o solo circuito organizado o solo viaje personalizado…

P: ¿Qué te ha llevado a especializarte como asesora personal de viajes?

R: Mi amplia e intensa experiencia en la industria de viajes y mi vocación por compartirlo con quién tenga muchas ganas de realizar un viaje inolvidable y fuera de los estándares encasillados o convencionales.

Y por supuesto, también me ha ayudado el amor y mi familia. Después de maravillosos viajes y experiencias tocaba ya volver a casa y asentarse, y esta ha sido la mejor manera de emprender en lo que más me gusta, en mi vocación por crear viajes que aporten bienestar, felicidad y, sobre todo, disfrutar de las maravillas y las culturas de los 5 continentes. ¡Esta todo a nuestro alcance!

Quiero aclarar que mi experiencia en viajes no es solamente como “viajera” sino que conozco a la perfección todos los aspectos de la industria turística: cómo se gestiona, se administra y afronta un viaje, cada uno de sus componentes de principio a fin con todas los posibles escenarios que conlleva, ya sea un viaje organizado convencional a cualquier escala, un hotel en un destino de masas, o un viaje “a la medida”, sea un viaje económico o a todo lujo de destalles y servicios.

Hay mucha gente que por ser viajera se considera experta en viajes. No lo discuto. Pero cuando mis clientes me conocen son conscientes de que hay “un algo más” en mi expertese que aporta “ese valor añadido”. Se cómo hay que hablar o gestionar con cada parte involucrada en los servicios de un viaje, porque yo he sido cada uno de ellos. He viajado tanto en lo personal y lo profesional también, que soy consciente de las necesidades de un viaje según el perfil de viajero.

P: Además de evidenciar una formación integral en la industria turística, tus palabras destilan verdadera vocación…

R: La verdad es que he tenido la suerte de trabajar con los grandes de la industria turística a nivel mundial y he conseguido una trayectoria profesional en la que he estado en todos los ámbitos del turismo y en diferentes cargos o posiciones. Solo cuando atesoro una enorme experiencia es el momento perfecto de mi vida para dedicarme a ello en cuerpo y alma porque esta es una labor que requiere vocación y dedicación, a partes iguales. Son muchos detalles y damos un servicio de atención 360º: desde que nos contactan y se confirma la reserva hasta que regresan a casa después del viaje. Estamos en contacto para cualquier duda, imprevistos, solicitud, modificaciones posibles antes y durante el viaje. ¡Nuestros viajes tienen vida propia!

En tan solo 3 años tenemos ya una cartera de clientes que nos permite afrontar el 2021 como un gran reto en cuanto a propuestas y nuevas formar de viajar postcovid-19. ¡Va a ser todo un challenge!

P: ¿Qué concepto de viaje ofreces?

R: Nuestra marca es Tengo Tu Viaje, porque tenemos todos los viajes, solo tenemos que escuchar y comprender cuál es su viaje, el más apropiado para cada cliente, sea cual sea el destino: desde una estancia en el Mediterráneo o rural hasta la vuelta al mundo, los tenemos todos.

Estamos totalmente orientados al viaje que de verdad necesita el cliente, muchas veces nos piden un viaje porque está de moda, pero no es su viaje, y les ayudamos a elegir el destino más apropiado.

Si el cliente quiere un hotel en costas lo tenemos; si quiere un recorrido por Europa en un circuito, lo tenemos; si quiere una experiencia personalizada en cualquier lugar de España o del mundo, lo tenemos; si quiere un viaje organizado en grupo a cualquier lugar, lo tenemos; y si quiere un viaje “a la medida” y personalizado, lo diseñamos. Tengo Tu Viaje es una marca que da fe de nuestra propuesta: solo necesitamos que nos den las indicaciones de sus expectativas de viaje y, en tan solo unos días, les hacemos llegar las mejores propuestas.

P: Ahora el mercado de los viajes está más segmentado que nunca, ¿estás especializada en un tipo de viaje concreto?

R: Por mi manera tan especial de trabajar, nuestro cliente principal es el que busca viajes “a la medida”: viajes muy especiales por circunstancias personales o de aniversario y muchos viajes de novios, ya que normalmente nos contactan los novios que buscan un destino al que quizás no vayan a volver nunca y será el viaje de su vida, y en casi todos los casos son viajes de novios “a la medida”.

En definitiva, nuestros clientes no compran sus viajes, vacaciones o escapadas en una pantalla de ordenador o a través de un catálogo de viajes. Me piden propuestas y las trabajamos juntos hasta cerrar la que más les enamore. Alguno me ha llegado a decir que se ahorra mucho tiempo reservado con nosotros en lugar de ver decenas de webs, cientos de fotos, foros, etc. o estar perdiendo el tiempo buscando “mejores presupuestos”.

Quiero comentar que en la mayoría de los casos nuestras propuestas no son más altas económicamente que un viaje convencional. Por ejemplo, en destinos como Japón, Argentina, Norteamérica, Costa Rica, Madagascar, Indochina, Oceanía o Indonesia disponemos de propuestas a excelentes precios y siempre incluyendo de manera gratuita para nuestros clientes el servicio 360º: estamos con cada cliente desde el momento de reservar hasta que regresa a casa después de una escapada, unas vacaciones o un gran viaje. Este servicio lo realizamos a modo de Servicio VIP, incluido en nuestros servicios.

P: ¿Cómo definirías la atención que prestas al cliente?

R: Totalmente personalizada por eso muchos de nuestros clientes acaban siendo amigos más que clientes. Tenemos un diferenciador en cuanto al servicio que damos y cómo lo damos que es clave en nuestro negocio, y quien incluso ha viajado mucho también lo valora.

La atención personalizada acompaña al cliente en todo el proceso: desde el espacio en el que desarrollamos nuestro trabajo, nuestra sala de presentación de viajes en privado, pasando por la forma de ofrecer las propuestas hasta cerrar el viaje definitivo y, por supuesto, nuestro servicio 360º. La persona que ofrece el viaje es la misma que le atiende antes y durante el mismo. No hay una centralita, ni 902 o contestador automático. Estamos pendientes de nuestros clientes, en todo momento, de lunes a domingo. Somos su consultor o asesor personal para todos los temas del viaje hasta que regrese. Este servicio, hoy en día, es un servicio de lujo y necesario al que se puede acceder fácilmente en Tengo Tu Viaje.

P: ¿Cómo es ese cliente al que te diriges?, ¿cuál es su perfil?

R: En el caso de los novios, tienen entre 25 y 55 años (primeras y segundas nupcias). En el de las familias: tenemos aquellas que quieren hacer un viaje especial en España o en el extranjero, viajando con los abuelos; familias que buscan hoteles para sus vacaciones de verano, muchas veces hoteles que estén fuera de lo convencional o del turismo de masas, o que tengan todo lo necesario para sus vacaciones.

Y este año, por la circunstancia del covid-19, hemos tenido viajes sorpresa de última hora para parejas o familias, en territorio nacional, inclusive las islas.

P: Hablando de la pandemia, ¿cómo está afectando a vuestro sector?

R: Decir un 100% no es exagerar en nada. Este año ha sido un año “horribilis” pues no han podido darse peores circunstancias para viajar. Sin embrago, se ha podido realizar algunos pequeños viajes, con mucha precaución y atendiendo todas las indicaciones. Al menos, por España. Yo lo he hecho a Mallorca y País Vasco y ha ido todo muy bien. Nuestro país está lleno de empresas turísticas de alto nivel y de profesionales del turismo que se han dejado la piel para salvar la temporada y hacer frente a circunstancias de negocio nada agradables.

Lo importante para nuestro sector es que, aunque no se ha podido viajar tanto como hubiésemos querido en 2020, se están acumulando tantas ganas que en cuanto la vacuna del covid-19 sea una realidad y mejoren las medidas y controles en todos los destinos, nos espera un boom turístico sin precedentes. Pasaremos de las casi 0 ventas en 2020 (porque se han cancelado la inmensa mayoría de los viajes) a recuperar las ventas del 2019, que fue un año bueno para el sector. En 2021 habrá una recuperación importante pero será en 2022 cuando todo vuelva a la normalidad, en cuanto a volumen de viajes.

El año está siendo doblemente duro: por un lado, por la pérdida de negocio que hemos sufrido y, sobre todo, viendo que viajes muy soñados por nuestros clientes se han cancelado o pospuesto para otro año; y por otro, por toda la gestión y los quebraderos de cabeza que han supuesto todas las cancelaciones, sobre todo las internacionales. Afortunadamente, todo se ha resuelto de manera favorable para el cliente, lo que pone de relieve, una vez más, lo importante que es tener hoy en día un asesor personal de viajes.

Muchos tenemos un asesor de banco, un asesor legal, un médico de cabecera, un dentista, un peluquero o peluquera, un asesor inmobiliario …y sugiero que se haga lo mismo con un asesor de viajes. ¡Quién lo prueba repite!

P: ¿Qué mensaje trasladaría a aquellas personas con ganas de viajar, pero con miedo a hacerlo?

R: El 1 de septiembre de 2001, cayeron la Torres Gemelas de Nueva York. Yo trabajaba en esos momentos en el grupo TUI como Directora de Contratación Hotelera para todos los mercados europeos. Ese día nos convocaron a una videoconferencia de emergencia. La reunión empezó así: “nos enfrentamos a una posible 3ª Guerra Mundial y hay que cancelar todas las operaciones hoteleras contratadas porque nadie va a viajar en los próximos meses, nadie va a querer coger un avión después de ver los aviones impactando en las Torres Gemelas, llenos de pasajeros”. Teníamos el miedo en el cuerpo por un atentado a más de 6.000 km de España.

Hoy en día apenas nadie se acuerda de aquello. El ser humano tiene una capacidad fantástica de olvidar catástrofes, de superar realidades negativas. Estamos programados para avanzar y esta pandemia no puede paralizarnos. No es fácil hablar así cuando hay decenas de miles de persona muriendo en España, cientos de miles dando positivo en Covid-19, pero hay que vivir.

Yo soy de las que piensan que el covid-19 tiene los días contados, ¡así que no nos pille sin planes! Mi recomendación es: “Ante la coyuntura mundial de viajes, reserva cualquier escapada, vacaciones o gran viaje con un experto en viajes porque hoy en día comprar un vuelo o un hotel en una plataforma on line que desconoce tus necesidades en cuanto a viajes o tus imprevistos de última hora, es sinónimo de posibles problemas. De la misma manera, contratar un viaje por teléfono, en un chat o por email no te ofrece garantías en el caso de que necesites resolver un imprevisto con urgencia”.

Viajar es un tema de personas, de sueños, de placer o relax, de ganas de conocer mundo y otras culturas y un gran viaje no lo dejaría en manos de un robot con una centralita automatizada para imprevistos.

Definitivamente, saber que un asesor personal de viajes está siempre pendiente de tu viaje aporta mucha tranquilidad. Coro Miguel, gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia y buen hacer profesional.

Más información:

www.tengotuviaje.es

info@tengotuviaje.es

Móvil 686 910 308