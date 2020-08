Monasterio de Piedra: un oasis en medio del ruido

Actualizada 07/08/2020 a las 06:00

El Monasterio de Piedra se erige como un remanso de paz en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Situado en un emplazamiento único de la provincia de Zaragoza, en el municipio de Nuévalos, entre saltos de agua y vegetación abundante, constituye un reclamo para los que deseen disfrutar de la naturaleza y la paz que emana de una construcción cisterciense del siglo XIII declarada en 2009 Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Con 800 años de historia, este cenobio esconde entre sus paredes no solo obras artísticas de un gran valor histórico, sino historias humanas como la de la primera producción de chocolate en Europa. Los visitantes podrán remontarse a esta época medieval alojándose en las que fueron las celdas de los monjes cistercienses que han sido remodeladas para suplir las necesidades actuales sin perder el encanto de un edificio de ocho siglos de antigüedad.

HOTEL-SPA

Este hotel, enclavado en el monasterio, permite viajar en el tiempo y sentir la tranquilidad de la vida monástica en sus 62 habitaciones con vistas al parque, el claustro o el monasterio. El claustro, la biblioteca o una escalera renacentista del siglo XVI son algunas de las instalaciones que permiten viajar en el tiempo. Esta sensación también se experimenta en el spa, un lugar que además contribuye a la tranquilidad y descanso de los visitantes entre bóvedas medievales. En un espacio de más de 500 metros cuadrados, un juego de luces crea un ambiente único para el disfrute de los sentidos.

En todas las instalaciones del monasterio, se han establecido medidas de higiene para hacer del Monasterio de Piedra un lugar seguro. En el caso del spa, un espacio en el que la desinfección debe ser todavía más cuidada, se ha decidido reducir el aforo e inhabilitar algunas zonas donde no se puede mantener la distancia de seguridad. Así, además de la continua desinfección de taquillas, cabinas y vestuarios, se está utilizando una máquina que recicla el aire en la zona de aguas cada 30 minutos. En relación al material empleado, las chanclas son suministradas por el personal del spa y se tiran tras su primer uso.

UN PARAÍSO PARA LOS SENTIDOS

Más allá de los interiores del monasterio, en sus alrededores, se encuentra el Parque del Monasterio, catalogado como Jardín Histórico en 2010. Entre cascadas, lagos y el río Piedra, se puede realizar un recorrido libre que comienza en la Plaza de San Martín, donde se compran las entradas. Estas son independientes a la estancia en el hotel y tienen un coste de 14,40 euros, excepto algunas entradas especiales.

En el parque, antes de la crisis sanitaria, tenía lugar una exhibición de aves rapaces en la temporada de primavera-otoño. “Ahora, hemos decidido suspender la exhibición de vuelo de aves rapaces porque, aunque la desinfección no iba a ser un problema, creemos que mantener las distancias iba a ser difícil”, dice la responsable de prensa Clara Gormedino Antón, quien también afirma que durante el recorrido, en zonas puntuales donde pudiera surgir aglomeración, hay personal del monasterio que se encarga de que se respete la distancia y las medidas de seguridad. Además, en este lugar, la desinfección del barandillado que acompaña al visitante en este recorrido es continua.

Durante este paseo, el sentido de la vista será el que más disfrute, pero el olfato y el gusto de los visitantes también encontrarán un momento para su deleite con las diferentes ofertas gastronómicas. Entre ellas, se encuentran el restaurante del hotel, el restaurante Piedra Vieja, el bar-cafetería El Granero o el bar-sala de estar Gaufrido. El restaurante del hotel Reyes de Aragón está situado en el antiguo dormitorio común de los monjes en el que ahora prima una decoración aragonesa que incluye escudos de villas de la región y antiguos cuadros, entre ellos óleos de gran tamaño en los que se representa a los reyes de Aragón que favorecieron a esta comunidad monástica.

Uno de los alimentos de los que nos prescindieron los monjes cistercienses fue el chocolate. En la conquista de México, uno de los compañeros de Hernán Cortés fue un monje del Monasterio, fray Jerónimo, quien trajo chocolate al cenobio. A día de hoy, se encuentra documentado que en los fogones de la cocina del Monasterio de Piedra se preparó por primera vez en Europa chocolate. Por ello, en este lugar se ubica la exposición Historia del Chocolate que se puede visitar actualmente, ya que se encuentra en la cocina, un espacio diáfano. Los monjes afirmaban que, como el chocolate no se citaba en el Antiguo Testamento, no se debía tener por alimento, por lo que su ingesta no rompía los ayunos litúrgicos que debían seguir.

Estos monjes también disfrutaban de una jarra de vino al día. La producción de caldos para su consumo y para la venta en Calatayud y Daroca fue una de las actividades agrarias destacadas. Por ello, se creó el Museo del Vino en las dependencias de la antigua cillería del monasterio. Sin embargo, al ser un espacio cerrado y pequeño, permanece cerrado para evitar aglomeraciones.

Desde el Monasterio, insisten en que este es un lugar seguro para pasar unos días. “Los rebrotes se encuentran principalmente en Zaragoza y en comarcas límitrofes con Cataluña. Sin embargo, se ha generalizado que estos rebrotes afectan a todo Aragón. Pero nosotros estamos a cientos de kilómetros de la transmisión comunitaria”, dice la responsable de prensa del Monasterio, quien anima a visitar este paraje que permite trasladarse en el tiempo y sentir la tranquilidad de una vida dedicada al retiro espiritual.

UN RECORRIDO POR LA HISTORIA

Los orígenes de este monasterio cisterciense se remontan a 1186, momento en el que el rey Alfonso II de Aragón y su esposa Sancha de Castilla donaron al abad Poblet el Castillo de Piedra para que fundase en este lugar un monasterio. Unos años más tarde, en 1194, doce monjes se instalaron en el castillo, situado junto al río Piedra. Entre ellos, se encontraba Gaubredo de Rocaberti, primer abad de Piedra. Fue en 1218 cuando el resto de la congregación llegó al monasterio que hoy se puede visitar. La edificación del cenobio, que comenzó en 1203, se produjo en tres etapas, lo que conduce a una progresión en los estilos arquitectónicos desde un gótico primitivo hasta un estilo clásico-barroco pasando por el gótico renacentista. Su arquitectura se puede definir como sobria, sencilla y luminosa.

El paso de monasterio a emplazamiento turístico se produjo en el siglo XIX. En 1843, Pablo Muntadas Campeny compró en Subasta Pública los edificios conventuales y las fincas adyacentes por 1.250.000 reales. Fue su hijo, Juan Federico Muntadas, quien años más tarde hizo de la huerta un jardín paisajista y de las dependencias del monasterio una instalación hotelera y de hidroterapia. Desde entonces, son muchos los que se acercan a este oasis para evadirse de los problemas de la vida cotidiana.

MAPA DEL VIAJERO

CONTACTO E INFORMACIÓN

Situación Pamplona dista del Monasterio de Piedra dos horas y 45 minutos (237 km) circulando por la AP-15.

Web actualizada El enclave dispone de una web www.monasteriodepiedra.com en la que el visitante tiene a su disposición la reserva de entradas para el Parque, información sobre el hotel y el spa, así como una explicación de la historia del Monasterio.



Dónde comer

El visitante podrá comer en el restaurante del hotel Reyes de Aragón, en el restaurante Piedra Vieja, en el bar-cafetería El Granero o en el bar-sala de estar Gaufrido.



Dónde alojarse

En dicha web, se muestra el hotel del Monasterio en el que los visitantes pueden alojarse. La reserva debe hacerse por teléfono en el número 976 870 701.



Más información

Email

Tlfno: 976 870 700.



Más allá del Monasterio

