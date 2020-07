Santillana del Mar, pura exaltación de historia y paisaje

Actualizada 17/07/2020 a las 06:00

Pocos enclaves podrán presumir de tantas bondades en apenas 30 kilómetros cuadrados de superficie. Pero algunos sí lo hacen y son buenos conocedores de ello, bien sea porque figuran año tras año en la lista de los Pueblos Más Bonitos de España o porque sobre sus espaldas cuelga el cartel de Capital del Turismo Rural 2019. O quizás también porque verano tras verano, por sus calles empedradas y bajo sus balcones delicadamente ornamentados y preservados desfilan cientos y miles de turistas llegados de medio mundo. En su nombre Santillana del Mar acoge otro de sus puntos fuertes como es la proximidad a una costa infinita repleta de calas y playas pequeñas que invitan en esta época del año a descubrirlas. Precisamente muchos discuten esta correlación pues esta villa cántabra es conocida como la villa de las tres mentiras: que no es ni santa, ni llana ni tiene mar. Mentiras aparte, verdad solo hay una y es evidente en este caso: el patrimonio histórico y arquitectónico que posee es más que envidiable así como sus paisajes naturales, su gastronomía popular y su amplia oferta turística. Un legado que se esfuerza en mantener intacto y por el que vale la pena esforzarse. También en tiempos de crisis como los actuales.

DESTINO RESPONSABLE

Desde el Ayuntamiento de Santillana de Mar no se ha desaprovechado la oportunidad de mostrarse al mundo un verano más. Por eso se han apresurado en crear una plataforma digital, presentada a finales del pasado mes de mayo, a la que han bautizado como Plataforma de Turismo Responsable con la que buscan ayudar al sector turístico mediante la divulgación de buenas prácticas. Concretamente, un portal web para destinos turísticos que recomienda lugares y establecimientos seguros post-pandemia en el municipio. “Con esta plataforma damos la oportunidad a todos los establecimientos a publicitarse, dando seguridad al posible viajero. Está teniendo mucho éxito, otros municipios vecinos se han adherido al proyecto y la plataforma está creciendo, estamos contentos”, confiesa Pilar Alcorta, concejala de Turismo en dicho consistorio. Y lo cierto es que una vez superada la primera quincena de julio, las calles se han ido llenando. “No es como otros años pero se ve ambiente. Creo que la gente tiene ganas de salir de su ámbito y olvidarse por unos días de lo vivido y de lo que estamos viviendo todos. Hay ánimo de distraerse, de ver otros paisajes y otras escenas que no sean cotidianas”, apunta Alcorta.

Además de esa plataforma que da visibilidad y supone un escaparate idóneo para el turista, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los 320 establecimientos turísticos una desinfección gratuita en todos sus interiores, tanto de comercios como de restaurantes, etc, junto con las labores de limpieza diarias a nivel urbano que se ejecutan desde el principio de la pandemia en los espacios y lugares públicos donde confluye un mayor número de personas. Porque hay que reseñar que afortunadamente la región no tiene gran afección de contagios por Covid-19, lo que supone un reclamo favorable y potencialmente atractivo para su turismo. “Nuestro municipio realmente tampoco porque hemos tenido cuatro o cinco casos nada más. Estamos trabajando en que todo el mundo vea que Santillana del Mar es un municipio seguro y responsable, a través de estas plataformas, y apelando a la responsabildad indivual. Esta semana ha salido el decreto de obligatoriedad de uso de mascarillas, se pueda guardar o no la distancia de seguridad. Y más en nuestra zona, en nuestra villa, donde las calles son estrechas. Además del interés turístico y del patrimonio cultural y arquitectónico que tenemos, en estos momentos hay que referirse como que es un destino seguro y que vengan con toda la seguridad”, detalla la concejal. Precisamente la pasada semana contaron con la visita del presidente de paradores nacionales a uno de los paradores que hay en el municipio, el Parador Santillana Gil Blas, y presenciaron los protocolos que tienen activos en un momento de ocupación de prácticamente el 100 por 100. “Los protocolos que desde el Gobierno nos marcan los están siguiendo y mucho más, obviando mucha decoración, quitando alfombras, cortinas... El cliente se siente seguro y está satisfecho y es lo que importa”, confiesa Alcorta.

Teniendo en cuenta ese celo de velar por la seguridad de sus visitantes, se despliega ante ellos un acervo de posibilidades desde que pongan el pie el primer día en una de sus empedradas calzadas. “Aparte de Altamira, de nuestro Museo que es un punto de referencia no solo regional sino nacional, todo visitante debería acudir a ver esta réplica y el Museo. También la Colegiata de Santillana que es una joya del romámico del siglo XII, nuestra propia villa donde la mayoría de los edificios están catalogados como bien de interés cultural ya que la mayoría eran de nobles, de hidalgos, con sus escudos... También tenemos un patrimonio natural importantísimo con una costa maravillosa, unos acantilados y unas playas dignas de ver y de disfrutar”, matiza Alcorta al tiempo que reafirma ese puesto hegemónico de Santillana del Mar a nivel regional y también nacional tras años trabajando en la línea de poner en valor todo el patrimonio que condensa.

A esa riqueza se une un fervor optimista por los niveles de ocupación que están observandoy por la actividad que se percibe en sus calles. Y que así siga el resto de la temporada estival, no piden más. Que lleguen para perderse y que no se lo pierdan pues se trata de una villa medieval con gran poder cautivador. Quienes lo han visitado animan a que se animen y experimenten en un destino seguro, más que nunca, a todos los niveles.

MAPA DEL VIAJERO



CONTACTO E INFORMACIÓN



Situación. Santillana del Mar se localiza a 276,7 kilómetros desde la capital navarra, no llega a 3 horas circulando por la A-8 dirección Santander.

Web actualizada. La villa cántabra dispone de una Oficina de Turismo con horario ininterrumpido en verano de 9 a 20 horas. Disponen igualmente de una web santillanadelmarturismo.com donde se aglutinan los principales eventos, folletos, galerías de fotos así como un catálogo completo de establecimientos de alojamiento y restauración que ayudarán en la elección final del turista.



Qué no puede perderse:

Colegiata de Santa Juliana

Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira

Museo y Fundación Jesús Otero

Playa de Santa Justa

Rutas monumentales

Zoo de Santillana

Parque de la alianza

Casas del Águila y la Parra

Museo de la Inquisición

Museo del Barquillero

Museo Diocesano Regina Coeli

Palacio Peredo Barreda



Rutas naturales:

Camino de Santiago

Por el entorno de Altamira

Por el entorno del palacio Peredo

Por el mar de Santillana

Queveda - Mijares - Queveda

Subida al monte Castillo



Qué debe probar:

Uno no puede irse de Santillana del Mar sin haber degustado un cocido montañés, buque insignia de la cocina de Cantabria, sus pescados y mariscos junto con el maridaje con vinos Costa de Cantabria. Y de postre, los típicos pasiegos y el Quesuco de Liébana.