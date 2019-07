19/07/2019 a las 06:00

No solo para acceder a un puesto de trabajo se piden hoy requisitos. Y no uno ni dos ni tres, si no una retahíla, algunos de ellos difíciles de alcanzar. También para alzarse con el título de uno de los pueblos más bonitos de España y formar parte de ese selecto listado figuran una serie de criterios - tales como tener una población menor de 15.000 habitantes, en poblaciones mayores de 5.000 habitantes la asociación contempla solamente un casco histórico en perfectas condiciones, y ten

Selección DN+