Meta prepara un 'muro de pago' en Instagram y Facebook para evitar anuncios

Meta, la dueña de Instagram y Facebook, es una de las compañías que acumula millones de euros desembolsados en el pago de multas por violar la privacidad de sus usuarios, una norma recogida en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y que impide a las compañías obtener tantos datos como les gustaría y hacían hasta ahora. Es por lo que ahora la compañía que dirige Mark Zuckerberg está estudiando un plan para obligar a los usuarios europeos de Instagram y Facebook a pagar una cantidad mensual a modo de suscripción para acceder a las aplicaciones sin publicidad. En concreto, según desveló este martes The Wall Street Journal, consistiría en un pago mensual de unos 10 euros por usar una cuenta de Instagram o Facebook desde un ordenador. La suscripción se elevaría hasta los 13 euros si se utiliza desde un móvil. Este incremento se entiende porque Meta repercutirá en el usuario la cuota del 30% que cobran Apple y Google por cada pago que se haga a través de sus tiendas de aplicaciones. Así, los usuarios consentirían no ser rastreados por la aplicación a cambio de un pago mensual.

FUENTE DE INGRESOS

La compañía busca alinearse con los requerimientos impuestos por la Ley de Servicios Digitales (DSA), que entró en vigor a finales del pasado mes de agosto y que prohíbe a las plataformas presentar anuncios basados en el uso de datos personales, especialmente a los menores. Pero a parte de ser la forma de no registrar tantos datos de sus usuarios, se convertiría en una nueva fuente de ingresos. Y es que llega en un momento en el que ya está sobre la mesa el debate de pagar por usar las redes sociales. Fue hace tan solo dos semanas cuando Elon Musk, el dueño de X, el antiguo Twitter, anunció que estaba planteando instaurar una suscripción mensual para todos los usuarios con el objetivo de acabar con el número de cuentas falsas que rondan por la red social. Una medida que, aunque no lo justificó de ese modo Musk, podría ser, como en el caso de Meta, la forma de obtener otra fuente de ingresos en un momento en el que la compañía no pasa por su mejor momento. Había perdido la mitad de sus ingresos publicitarios y continuaba con un flujo negativo de caja.