La hora de Mastodon

La crisis de autodestrucción en la que se ha embarcado Twitter desde que a finales de octubre Elon Musk tomara el control de la compañía ha provocado una fuga de usuarios que se encuentran a la búsqueda de nuevos hogares digitales.

Aunque Mastodon no es necesariamente el único destino natural de los emigrantes de Twitter, el espectacular crecimiento que ha tenido durante estas últimas semanas parece revelar una preferencia clara por esta red, en la que incluso los antiguos empleados de Twitter han encontrado refugio y montado su propia instancia

También es cierto que el éxodo no está exento de penalidades, ya que Mastodon no es Twitter, y tanto el diseño de software como la cultura de cada red responden a filosofías contrapuestas.

1. ¿Qué es Mastodon?

2. ¿En qué se diferencia de Twitter?

Mientras que Twitter es fácil, Mastodon genera fricción por diseño. Twitter se gestiona de manera centralizada, con software propietario, es una empresa cotizada que vende publicidad (y verificación de identidades) y en la que los algoritmos han tomado posesión de la experiencia del usuario.

Mastodon, por el contrario, funciona de manera descentralizada, con software libre, no tiene publicidad y no hay algoritmos que alteren el timeline del usuario.

3. ¿Hay que dejar Twitter?

No es recomendable cerrar las cuentas, es preferible mantener ocupadas nuestras identidades y marcas en esa red. Además, los perfiles son el lugar idóneo para compartir los enlaces hacia nuestros nuevos destinos.

Lo que sí es recomendable es descargar los archivos de la cuenta para disponer de una copia de seguridad en local y configurar la doble verificación para mejorar la protección de la cuenta.

4. ¿Por qué ahora toca Mastodon?

Sin necesidad de abandonar la cuenta de Twitter, parece razonable disponer de un plan B en caso de que esa red implosione o quiebre. Hay muchos usuarios que han aprovechado la ocasión para volver a sus cuentas de Tumblr y también se nota una creciente actividad en Instagram.

De todas formas, desde que Elon Musk realizó la oferta inicial hasta que se hizo con la compañía, la conversación sobre Mastodon fue cobrando cada vez mayor protagonismo en Twitter (al mismo tiempo que se intensificaba la conversación sobre Twitter en Mastodon).

Resulta inevitable acudir a Twitter como referencia para explicar Mastodon, pero no sólo por esta crisis sino también por razones históricas. Mastodon nació en 2016 porque un usuario de Twitter dejó la red desencantado a causa de sus ineficiencias. Así fue como Eugene Rochko diseñó Mastodon inspirado por Twitter pero dispuesto a revertir todos sus fallos estructurales.

Por esta razón he afirmado que Mastodon es la respuesta a la pregunta ¿cómo habría sido Twitter si lo hubiera desarrollado la comunidad del software libre?

5. ¿Con qué criterio se debe escoger una instancia?

Elegir una instancia (servidor) de Mastodon se parece, en parte, a la elección de un proveedor de correo electrónico: nuestra identidad queda vinculada a la marca de la plataforma escogida (Gmail, Yahoo! Mail, AOL Mail o Outlook) y, con independencia de cuál sea nuestra opción, podremos comunicarnos con los usuarios de todas las demás.

Otras cuestiones a considerar en la selección de una instancia son:

La buena noticia es que las cuentas de Mastodon son perfectamente transportables entre instancias, de modo que siempre existe la posibilidad de mudarse a otro servidor (conservando la comunidad de la cuenta, aunque el contenido permanezca en el anterior).

6. ¿Cómo encontrar a nuestros contactos?

Paradójicamente, el método más directo para saber si nuestros contactos están en Mastodon consiste en revisar su perfil de Twitter, ya que allí es donde se están indicando las señas de identidad correspondientes a Mastodon.

Uno de los factores que me ha convencido del potencial de Mastodon para el networking académico y la divulgación de la ciencia es la amplia diversidad de especialidades científicas que tienen centenares, cuando no miles, de representantes agrupados en comunidades perfectamente identificables: Antropología, Arqueología, Astrofísica, Bioinformática, Biofísica, Economía, Química, Comunicación, Criminología, Derecho, Humanidades Digitales, Historia, Neurociencia, Psicología, Sociología, etc. En Mastodon aguarda un tesoro a cada investigador.