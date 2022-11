“El phubbing (ignorar al interlocutor por mirar el móvil) es menos frecuente en España que en otros países”

“El fenómeno del phubbing, ignorar al interlocutor por mirar el móvil, es menos frecuente en España que en otros países como Australia, Japón o Arabia Saudí”. Así lo ha asegurado en la Universidad de Navarra Yeslam Al-Saggaf, experto en medios sociales y ética en la computación de la Universidad Charles Sturt (Australia), con motivo de un seminario en el Instituto Cultura y Sociedad (ICS).

Al-Saggaf, quien realiza una estancia de investigación en el marco del Reto ICS 2022-2023, se ha sorprendido al observar que en el campus navarro las conversaciones cara a cara no se ven interrumpidas con frecuencia por miradas a la pantalla. “Pensaba que era un fenómeno universal, pero me ha alegrado ver que aquí no es tan común”, ha señalado.

De acuerdo con el profesor, el phubbing es un síntoma de adicción a los smartphones. Así, ha alertado de que con la necesidad de consultar el móvil todo el tiempo, “cada notificación supone una interrupción de nuestra vida”. Además, ha puntualizado que este fenómeno ha aumentado tras la pandemia, debido a la mayor dependencia de estos dispositivos.

A su juicio, las propias características del móvil (fácil acceso, aplicaciones para realizar cualquier tarea, etc.) favorecen el phubbing. Esto se suma a otros factores como la búsqueda de evasión, la necesidad de conocer qué hacen los demás o la presión del grupo, entre otros. “Con el acceso a los smartphones por parte de las generaciones más jóvenes y la generalización de nuevas redes sociales, como TikTok, el phubbing será cada vez más frecuente”, ha indicado.

LAS PERSONAS CERCANAS, LAS MÁS PERJUDICADAS

Yeslam Al-Saggaf ha publicado recientemente un artículo científico sobre este fenómeno y sus “nefastas” consecuencias en la calidad de las relaciones y el bienestar psicológico. El estudio concluye que las personas a las que más se ignora por mirar al móvil son las más cercanas: pareja, familia y amigos. “Son relaciones más fuertes y se confía en que el otro pueda perdonar o tolerar ese comportamiento”, ha reflexionado. El trabajo ha detectado que se ignora en menor medida a clientes, jefes y extraños.

El investigador ha advertido de las consecuencias psicológicas negativas tanto para quien ejerce el phubbing como para quien lo sufre. Por un lado, en la pareja puede crear conflictos, celos, peor calidad de la relación y menor satisfacción con la vida en común. Incluso, se han llegado a constatar casos de depresión.

Con respecto a los efectos negativos en los hijos, ha declarado que estos “se sienten abandonados, rechazados, descontentos con la relación con sus padres y puede fomentar que se impliquen en bullying o se vuelvan adictos al móvil”. Del mismo modo, el resto de la familia y los amigos pueden sentirse excluidos, solos y notar un empeoramiento en la calidad de su relación personal.

Yeslam Al-Saggaf desarrolla en el ICS investigaciones sobre este fenómeno con el fin de proponer estrategias para combatirlo. El experto ha sido invitado a participar en el Reto ICS 2022-2023 ‘Jóvenes, relaciones y bienestar psicológico’, cuyo objetivo es estudiar el bienestar psicológico en la adolescencia y juventud.