Spotify anuncia subida de precios en su versión Premium y otras novedades

Actualizada 29/04/2021 a las 09:54

Los usuarios de Spotify en Europa llevaban varios meses intuyendo la subida, que ha pasado de rumor a realidad. La compañía había realizado una serie de encuestas entre sus clientes sobre este posible incremento de precios, así que el anuncio no ha causado gran sorpresa.

Los usuarios de Reino Unido han sido los primeros en recibir una serie de correos electrónicos con las nuevas tarifas. Un cambio que será efectivo desde este mismo mes de abril para los nuevos suscriptores y que comenzará a aplicarse en junio a aquellos que ya disponen de la plataforma. Las cuotas, en función de los planes Premium suscritos, se ven modificadas entre 1 y 3 euros al mes.

En principio, los planes Premium que se verán afectados serán los denominados ‘Estudiante’ y ‘Dúo’ con un euro de subida y ‘Familiar’, la más afectada, con 3 euros de subida. Parece que los planes individuales, de momento, se libran del aumento.

Los motivos para este cambio de política son claros. En el último año, los ingresos medios de la compañía han caído un 8%, lo que ha afectado también al valor de sus acciones, que han bajado un 6% en este último periodo.

SIN SUBIDA EN ESPAÑA

¿Y en España? De momento, en nuestro país estamos de suerte, ya que desde la compañía se ha especificado que las subidas no van a aplicarse en la actualidad. Lo que no quiere decir que estas no vayan a producirse antes o después. En este momento, al menos Reino Unido, Irlanda y EE.UU. ya han visto cómo se producía este cambio, pero la compañía ha dejado claro que la medida se irá aplicando a otros países europeos progresivamente.

Las reacciones en las redes no han tardado en producirse. ¿Repercutirá la subida en los ingresos de los artistas o solo beneficiará a la compañía? ¿Volverá a aumentar la piratería? ¿Las plataformas rivales como YouTube Music y Apple Music comerán terreno a Spotify? Son las preguntas que se hacen los usuarios y a las que, el tiempo, irá dando respuesta. Apple Music ya superó a Spotify en número de suscriptores, por lo que muchos se preguntan si esta política va a ser la más adecuada.

NOVEDADES EN SPOTIFY

Por otro lado, Spotify ha anunciado novedades en su plataforma. En primer lugar, la compañía ha rediseñado la versión para escritorio de Spotify, que había quedado anticuada respecto a la las apps para móviles.

Respecto a la app, la compañía ha explicado que la nueva versión va a ser más limpia e intuitiva, presentando en el escritorio los artistas y canciones favoritas. También hay cambios en la creación y gestión de las listas de reproducción, se va a permitir subir imágenes y, además, habrá cambios que mejorarán las opciones para reorganizar las listas.

Otro cambio importante es que los suscriptores Premium van a tener la posibilidad de descargar los podcast para escucharlos sin necesidad de conexión, como ya ocurría con las listas de música.

