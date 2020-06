Estos teléfonos verificarán que te encuentras bien si estás solo en algún lugar

Actualizada 04/06/2020 a las 12:53

Los teléfonos inteligentes de Google avisarán a nuestros contactos de emergencia si no respondemos a una alerta después de comunicarle que salimos a correr o pasear solos, por ejemplo.

Esta opción forma parte de las nuevas funcionalidades que implementará en breve la compañía tecnológica en sus smartphones Pixel y Pixel XL.

Google añadió a sus funciones para Pixel la detección de accidentes automovilísticos el año pasado y en 2020 la compañía está ampliando sus características de seguridad personal con una nueva herramienta de ‘verificación de seguridad’ diseñada para asegurarse de que estás bien si estás en algún lugar solo. Puede ser muy útil si decides dar un paseo o hacer running.

Esta nueva característica es muy sencilla de usar: cuando la habilitas eliges una actividad que vayas a hacer y el tiempo durante el cual la vas a estar haciendo. Pasado ese tiempo, el teléfono móvil chequeará que, por ejemplo, has llegado a tu destino en caso de que hubieras elegido la opción ‘volver andando a casa’. La verificación de seguridad ocupará toda la pantalla y te preguntará por tu estado. Puedes ignorar el mensaje y decir que estás bien.

También puedes optar por compartir tu ubicación con una serie de contactos que previamente has seleccionado o por llamar a los servicios de emergencia. En caso de que no respondas pasado un minuto, la verificación de seguridad notificará automáticamente a tus contactos de emergencia y les proporcionará tu ubicación en Google Maps. No hay opción para que llame automáticamente al 911, probablemente para evitar falsas alarmas.

Este GIF elaborado por Google y compartido por el medio especializado The Verge explica muy bien la función:

'HORA DE ACOSTARSE'

La otra gran incorporación nueva del software de los teléfonos Pixel es un modo de ‘hora de acostarse’ que se agrega a la aplicación de reloj y que “ayuda a mantener un horario de sueño constante y lograr un mejor equilibrio con tu tiempo de pantalla cada noche”.

Quédate dormido con sonidos relajantes y limita las interrupciones mientras duermes, y si permaneces despierto en el teléfono pasada la hora de dormir saltará un aviso de cuánto tiempo estás gastando despierto y en qué aplicaciones. Cada mañana, puedes despertarte con su canción favorita o con una pantalla gradualmente más brillante con ‘Sunrise Alarm’.

GOOGLE GRABADORA

Con el nuevo software también podrás usar el Asistente de Google para iniciar grabaciones -o buscar entre las existentes-. Simplemente di “Hola Google, comienza a grabar mi reunión” o bien “Hola Google, muéstrame grabaciones sobre perros”. Asimismo, podrás obtener automáticamente transcripciones de tus grabaciones en Google Docs.

BATERÍA ADAPTATIVA

Por último, Google está mejorando la funcionalidad de su batería adaptativa. “Ahora, Adaptive Battery en Pixel 2 y dispositivos más nuevos puede predecir cuándo se agotará la batería y reducir aún más la actividad en segundo plano para mantener tu Pixel alimentado por más tiempo”, dicen desde Google.

