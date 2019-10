WhatsApp introduce una nueva función: mensajes que se autodestruyen

03/10/2019 a las 06:00

WhatsApp se actualiza constantemente para complacer a sus usuarios y lleva tiempo en pie de guerra para mejorar su aplicación. En su lucha por la seguridad, quisieron bloquear a las cuentas que usaran otras plataformas para conectarse en lugar de la oficial, luego añadieron opciones para impedir que te incluyeran en los odiosos grupos de chat salvo que hubieses dado tu consentimiento con anterioridad. También se propusieron combatir el 'spam' y las 'fakes news' con la prohibición de limitar el reenvío de mensajes. Y lo último había sido el control de los mejores con una herramienta con la que la aplicación pretende evitar que la plataforma sea usada por jóvenes menores de 16 años en los territorios de la Unión Europea. Ahora la app reina de la mensajería instantánea trabaja en una nueva función que introduciría la eliminación automática de mensajes en las conversaciones grupales después de un tiempo establecido por el usuario.



Mensajes efímeros al estilo de los 'chat secretos' de Telegram, que se autodestruirán en tiempos de entre 5 segundos y una hora. En Telegram en este tipo de chats no hay texto que se almacene en sus servidores y no se permite que se reenvíen esos mensajes o se pueda tomar una captura de la conversación para evitar así que dichos mensajes puedan dejar huella.



En WhatsApp hace tiempo que los usuarios pueden eliminar mensajes que han enviado aunque la opción no era programable. La desaparición de mensajes es una opción que ha aparecido en la versión beta 2.19.275 de WhatsApp para Android, como ha informado el portal WABetainfo. La compañía está trabajando en esta función de 'autodestrucción de mensajes'', por lo que aún no está disponible de forma generalizada.



La opción, presente en los Ajustes de Grupo, permite establecer un tiempo -cinco segundos o una hora- tras el cual los mensajes desaparecerían automáticamente. Transcurrido este tiempo, cualquier mensaje de esa conversación desaparecería, sin dejar rastro, al contrario de lo que ocurre con los mensajes que eliminan manualmente los usuarios. Como explican en WABetainfo, esta función está en fase alpha, es decir, en sus primeras fases de desarrollo, y la compañía la ha introducido en el programa de prueba para identificar y corregir posibles fallos antes de su llegada en próximas actualizaciones del servicio.



