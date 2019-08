El observatorio SOHO de la NASA capta un cometa vaporizándose en el Sol

El Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) de la NASA observó cómo un cometa desaparecía cuando se acercaba al Sol este 15 de agosto.

En el vídeo capturado por SOHO, publicado en Twitter por el especialista en cometas que se acercan al Sol Karl Battams, se pueden ver varios objetos acercándose al Sol, que está bloqueado por un disco opaco para reducir el deslumbramiento.Manteniéndose en trayectoria, el cometa continúa dirigiéndose directamente hacia el sol, donde se sumerge a través de la atmósfera del sol y finalmente desaparece, señal de su destrucción. Este cometa es muy probable que sea un cometa rasante de Kreutz, que se aproximan tanto al Sol que, en un 99 % de los casos, se evaporaran debido a la intensa radiación solar.



Of course I was on a 3-day vacation when this stunning Kreutz sungrazing comet zoomed through the LASCO cameras. Sadly, its fate was the same as 99% of sungrazers: total vaporization.



(: @ESA/@NASASun/@USNRL SOHO/LASCO C2, https://t.co/pGnh6KYAXw) pic.twitter.com/mqlaxEj3YX