Samsung presenta el Galaxy Note 10 en dos tamaños y un Plus apto para red 5G

Actualizada 08/08/2019 a las 08:55

Samsung presentó este miércoles en Nueva York las nuevas ediciones, más potentes, de su teléfono inteligente Galaxy, que tiene dos tamaños diferentes: el Note 10 y el Note 10 Plus, con mayores capacidades y una versión que en EE UU será compatible con la red de ultra banda ancha 5G.



En su popular evento 'Unpacked', la firma surcoreana también lanzó un lápiz digital S Pen mejorado y un híbrido de 'smartphone' y ordenador portátil llamado Galaxy Book S, así como colaboraciones con el gigante tecnológico Microsoft y con el Programa de Desarrollo de la ONU.



El presidente y consejero delegado de Samsung, DJ Koh, incidió en que el Galaxy Note tiene "la mejor tecnología y características" de su gama de dispositivos, y esta décima edición del teléfono está pensada para "llevar la productividad y la creatividad al siguiente nivel".



Con un sofisticado acabado y varios colores, entre ellos uno irisado que cambia de tono, el producto más innovador de Samsung llega con una pantalla inmersiva y, por primera vez, con dos opciones de tamaño: el Note 10, de 6,3 pulgadas, y el Note 10 Plus, de 6,8 pulgadas.



La presentación estuvo muy centrada en las capacidades para producir fotos y vídeos de estos dispositivos, que tienen tres cámaras en la parte posterior y se pueden manejar a distancia con el S Pen, que funciona con Bluetooth, para hacer zoom, cambiar modalidades o brillo, entre otras cosas.



Asimismo, la cámara integra capacidades de realidad aumentada y se pueden hacer dibujos en pantalla que luego se ven en 3D y personalizan tanto las fotos como los vídeos. Como curiosidad, en el Note 10 Plus se pueden escanear objetos y convertirlos en modelos editables que imitan los movimientos de las personas.



Por su parte, el Galaxy Book S "toma la posición de Samsung como líder móvil y lo une con la mejor plataforma de fuerza laboral de su clase impulsada por Microsoft y el rendimiento móvil líder en la industria de Qualcomm", explicó la firma.



Precisamente en la presentación estuvo presente el consejero delegado de Qualcomm, Steve Mollenkopf, y también el de Microsoft, Satya Nadella, que subió al escenario para aplaudir la colaboración entre ambas compañías, que tienen la "ambición de ayudar a la gente a ser productiva en cualquier dispositivo y en cualquier parte".



Como resultado, se ha diseñado un dispositivo más ligero que un portátil ordinario, ultrafino, con una pantalla de 13,3 pulgadas táctil y una batería que aguanta 23 horas reproduciendo vídeo sin interrupción, según desgranaron sus ejecutivos.



En cuanto a la colaboración con la ONU, el director del Programa de Desarrollo, Achim Steiner, explicó que a través de Samsung y de una aplicación específica divulgarán al público qué son los objetivos de desarrollo y animarán a donar dinero a su consecución antes de 2030.

