El 5G será más robusto en seguridad y su riesgo vendrá de la conexión masiva

Actualizada 08/07/2019 a las 11:02

Las redes de telecomunicaciones 5G serán "más robustas" en seguridad y los riesgos de ciberdelincuencia o espionaje derivarán de la masificación, al multiplicarse los objetos conectados a internet y aumentar entonces las posibilidades de error, según coinciden varios expertos.



"El nivel de robustez y seguridad es progresivo", afirma Juan Pablo Peñarrubia, presidente del Consejo de Colegios de Ingeniería Informática (CCII), quien sostiene que cada generación de telecomunicaciones es más segura que la anterior, por el aprendizaje de los fallos precedentes.



Cree que habría que "quitar hierro" a las precauciones con el 5G, porque "le han colgado un sambenito de inseguridad que es injusto" y le sorprende que genere más alarma que otras conexiones inalámbricas, como el wifi, el bluetooth o el NFC que usan las tarjetas bancarias y los móviles para el pago.



Peñarrubia considera que el temor no proviene de la seguridad del 5G en sí, sino de la hiperconectividad que traerá consigo, ya que marcará el inicio del internet de las cosas (IoT), con una enorme multiplicación de los accesos a internet continuos y desde todo tipo de objetos y aparatos.



"Los productos van a llevar en su ADN la conectividad", dice, y en ese sentido sí comprende que "estadísticamente" habrán más fallos de seguridad.



Su recomendación es utilizar siempre productos de calidad, porque los dispositivos "más baratos", que pueden no estar diseñados por ingenieros de hardware, son los que podrían abrir brechas, y, por ejemplo, dar al traste con la seguridad de una empresa por un pequeño souvenir o la de un hogar por un juguete.



Dentro de unos años, cuando se desarrolle la criptografía cuántica que ahora está "en plena efervescencia investigadora", entonces sí que la ciberseguridad será "casi absoluta", vaticina el presidente del CCII.



Por su parte, el presidente del Observatorio Nacional del 5G, Federico Ruiz, cree que las redes de quinta generación tendrán seguridad en "todos los eslabones de encriptación".



Según explica, aunque "el estándar de por sí sea seguro" la clave será mantener las garantías "en toda la cadena de suministro", algo "extremadamente complicado" porque los teléfonos móviles se fabrican con cientos de diversos componentes realizados por muchos suministradores diferentes.



También cree Ruiz que la arquitectura del 5G "hereda de lo aprendido del 4G", lo que robustece su seguridad, e indica que las antenas tienen separada del núcleo la parte de radiofrecuencia, incluso físicamente, lo que otorgará más flexibilidad.



El presidente del Observatorio descarta que los problemas de seguridad radiquen en las antenas y apunta que el 5G englobará "a buena parte" del IoT, pero no a todo, pues transitará asimismo por otras vías inalámbricas, como el wifi.



"El 'slicing' permitirá nuevos medios de seguridad", augura Eduard Martín, el director del área de 5G de Mobile World Capital, la entidad que da continuidad al congreso mundial MWC Barcelona.



Martín se refiere a la posibilidad de compartimentar en rebanadas los envíos de información del 5G -algo inexistente en las generaciones previas- con diferentes capacidades, velocidades o usuarios.



Así, según indica, podrá haber "un 'slice' (rodaja) únicamente para el tráfico encriptado de datos", porque "tecnológicamente será posible esa configuración", aunque su uso como medio de seguridad cualificado dependerá de cómo se desarrolle la oferta de los operadores de telecomunicaciones, aún incipiente en esta fase de construcción del 5G.



Al margen de entidades oficiales, otros expertos también predicen que "las prestaciones de seguridad del 5G serán muy robustas", como el 'hacker' independiente colombiano Jose Pino.



No obstante, este creador de herramientas de ciberinteligencia advierte de que la estructura abierta del 5G lo hace más vulnerable a algunos tipos de ataques.



Pino explica que la red 5G mantiene un cifrado de punto a punto, pero que al abarcar IoT, los coches conectados y una ingente cantidad de sensores, esa multiplicidad de aparatos e información "abrirá más variables a los ciberdelincuentes".



El 'hacker' colombiano expone que puede que haya menos ataques en cantidad que con el 4G, pero que se pueden "expandir más y a nuevas tecnologías".



Una opinión similar llega desde el mundo empresarial, pues el presidente de Ericsson en España, José Antonio López, afirma que el 5G "es más sensible a que si se 'hackea' impacte en la sociedad", que dependerá cada vez más de internet para todo.



"La tecnología 5G es la más segura que ha existido, porque es nativa, pero es normal que preocupe y ocupe" su seguridad, admite el dirigente de Ericsson, la compañía sueca fabricante de infraestructuras 5G, cuyos rivales en este campo son las chinas Huawei y ZTE, la surcoreana Samsung y la finlandesa Nokia.



Ante la masificación, López barrunta que el quid será mantener "la cadena de seguridad de extremo a extremo".

Etiquetas Tecnología

Selección DN+