Los avisos de radares en Google Maps ya están disponibles en España

Actualizada 30/05/2019 a las 18:17

Google Maps ha introducido en España una nueva función en su aplicación para Android que avisa a los usuarios de la ubicación de los radares tanto fijos como móviles en las rutas en coche, datos que son los propios usuarios quienes los notifican. Sin embargo, avisar de la ubicación de los móviles es ilegal, según indican fuentes de Tráfico.



Google Maps ya cuenta con la utilidad de ubicar los radares en las rutas indicadas, una función con la que ya contaban aplicaciones como Waze, que también pertenece a Google, y que Maps ya había añadido en algunos países desde principios de año como Estados Unidos.



Según ha confirmado la empresa a TechCrunch esta funcionalidad ya está disponible en 40 países distintos, entre ellos, España.



Google ha confirmado esta función, en la que "los usuarios de Android pueden reportar radares de velocidad móviles mientras que los usuarios de iOS podrán ver estos informes". Sin embargo, aún no pueden reportarlo los usuarios de iOS pero están "trabajando en ello".



El funcionamiento es bastante sencillo; al introducir el destino del viaje, Google Maps calcula la ruta más rápida y una serie de rutas alternativas y, ahora, además de ubicar las zonas de más trafico o zona en obras también localiza e indica en el mapa los radares fijos o móviles presentes en las distintas rutas.



Los radares están indicados en la aplicación con un icono naranja de una cámara en la localización aproximada. Además, al circular en el coche con la aplicación de navegación activa siguiendo la ruta indicada, la aplicación avisa con avisos sonoros y visuales de la aproximación a un radar.



Debido a que los radares móviles se van cambiando de lugar geográfico, la aplicación también indica la última vez que se ha verificado la ubicación de la cámara para que el usuario pueda considerar la credibilidad del aviso. La verificación se lleva a cabo a través de una herramienta de votación rápida para garantizar la precisión.



El aviso de radares es un tema polémico. La Fiscalía ya anunció el pasado mes de abril que estaba estudiando si recomendar la sanción de las apps y demás plataformas de avisos entre conductores, tanto de ubicación de controles de alcohol y drogas como de radares.



Según indican fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT), avisar de la ubicación exacta de un radar fijo es totalmente lícito, dado que esta información es pública y aparece en la web de la DGT.



Pero no sucede así con los radares móviles. Según advierte Tráfico, en su listado solo aparece el tramo donde suele ubicarse un radar de este tipo, pero no el punto kilométrico exacto, como sí ocurre con los fijos. Por tanto, revelar la posición concreta del dispositivo sería ilegal.

Etiquetas Tráfico

Google

Selección DN+