La UPNA se suma al proyecto 'The Good Gamer', para poner en valor los videojuegos

Actualizada 11/03/2019 a las 14:31

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) se ha sumado al proyecto 'The Good Gamer', una iniciativa internacional puesta en marcha por la AEVI (Asociación Española de Videojuegos) para apostar por la transmisión de valores positivos a través de los videojuegos, así como para reivindicar su naturaleza cultural y su potencialidad educativa.



En la Universidad ya está en marcha un proyecto de 'Historia y videojuegos', liderado por el profesor Íñigo Mugueta Moreno (también perteneciente al instituto de investigación Icommunitas de la UPNA), quien es el responsable de la aplicación de la filosofía de 'The Good Gamer' en la institución educativa.



La iniciativa, además de apostar por los valores positivos, también persigue desterrar los estereotipos que asocian los videojuegos a la violencia, la adicción y la pérdida de tiempo. "La brecha generacional que se abre entre los usuarios de los videojuegos, que son generalmente los jóvenes, y la sociedad adulta hace que una actividad elegida y disfrutada por millones de jóvenes y adolescentes sea ignorada e, incluso, despreciada socialmente", explica Iñigo Mugueta.



"Baste mencionar la relación directa -gratuita y no probada en absoluto- que en ocasiones se ha establecido en los medios entre los videojuegos y el uso de la violencia en algunos de los terribles episodios con armas de fuego en institutos o universidades americanas", apunta el profesor.



El principal objetivo de 'The Good Gamer' es "reivindicar las políticas de responsabilidad que lleva a cabo la industria e incidir en su papel como sector referente en cultura e innovación", indica Íñigo Mugueta. De hecho, los responsables del proyecto recuerdan que la industria del videojuego fue reconocida por el Congreso de los Diputados en 2009 como industria cultural, una calificación que se otorga a los sectores cuyas actividades pretenden producir, promover o difundir bienes, servicios y actividades culturales, artísticas o patrimoniales, ha añadido la UPNA.



LOS VIDEOJUEGOS Y LA CREATIVIDAD



"El crecimiento en recursos y facturación de la industria del videojuego ha hecho que sea posible reivindicar a esta industria como un ámbito no sólo de desarrollo económico y tecnológico de primer orden, sino también de proyección profesional para muchos jóvenes en puestos diversos", apunta Íñigo Mugueta.



"El crecimiento exponencial de su presencia en los medios de comunicación, asociado en gran medida a los e-sports, hace que en los últimos años sea más complicado simplificar sobre la industria del videojuego. La realidad es que, hoy en día, millones de jóvenes se han aficionado a los videojuegos y, a través de ellos, están desarrollando su creatividad, explorando sus intereses culturales e, incluso, profesionales y desarrollando competencias de investigación y de manejo de las nuevas tecnologías", destaca el profesor.



La Asociación Española de Videojuegos, está integrada en la federación europea Interactive Software Federation of Europe (ISFE), y en ella participan empresas como Electronic Arts, Game, Koch Media, Microsoft, Nintendo, Sony, Ubisoft, la Liga de Videojuegos Profesional y, ya en la Comunidad Foral, la escuela Creanavarra. Además, la AEVI ha apoyado algunos de los proyectos propuestos desde la Universidad Pública de Navarra sobre la utilización de videojuegos en contextos educativos, como el ya mencionado Historia y videojuegos.

Etiquetas UPNA Universidad Pública de Navarra

Selección DN+