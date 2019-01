El vehículo autónomo aéreo de pasajeros de Boeing completa su primer vuelo

Actualizada 27/01/2019 a las 13:38

Boeing ha completado esta semana con éxito el primer vuelo de prueba de su prototipo de vehículo autónomo aéreo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) de pasajeros en Manassas, Virginia, dentro de su programa Boeing NeXt, sobre movilidad aérea urbana, que tiene un alcance de hasta 80 kilómetros.



El programa, diseñado y desarrollado a través de Aurora Flight Sciences, filial de Boeing, seguirá haciendo pruebas para mejorar la seguridad y la fiabilidad del transporte aéreo autónomo a demanda, ha informado el constructor estadounidense en un comunicado.



El prototipo completó el proceso controlado de despegue, suspensión en el aire y aterrizaje durante el vuelo, con el que se probaron las funciones autónomas del vehículo y los sistemas de control en tierra. En futuros vuelos, se probará el vuelo hacia delante soportado por las alas, y también la fase de transición entre los modos de vuelo vertical y hacia delante. Esta fase de transición suele ser el mayor reto de ingeniería en cualquier avión de despegue y aterrizaje vertical de alta velocidad.



"En un año, hemos avanzado desde un mero concepto a un prototipo capaz de volar", ha afirmado el director de tecnología de Boeing, Greg Hyslop. "La experiencia y la innovación de Boeing han sido esenciales en el desarrollo de la aviación como la forma de transporte más segura y eficiente del mundo, y seguiremos a la cabeza con un enfoque seguro, innovador y responsable para las nuevas soluciones de movilidad", ha afirmado.





Con un sistema de propulsión eléctrico, está diseñado para realizar un vuelo autónomo completo, desde el despegue hasta el aterrizaje, de hasta 80 kilómetros. Con una longitud de 9,14 metros y una anchura de 8,53 metros, su célula integra los sistemas de propulsión y las alas para volar en suspensión y hacia delante.



MOVILIDAD ÁREA URBANA



"Supone toda una revolución, y todo se debe a la autonomía", ha señalado el presidente y consejero delegado de Aurora Flight Sciences, John Langford. "La autonomía certificable va a hacer posible la movilidad aérea urbana silenciosa, limpia y segura", ha añadido.



Además del vehículo autónomo aéreo de pasajeros, la cartera de Boeing NeXt incluye un vehículo autónomo de carga completamente eléctrico diseñado para transportar hasta 226,8 kilos de mercancías, y otras plataformas de movilidad urbana, regional y global. El vehículo autónomo de carga completó su primer vuelo en túnel de viento el año pasado y pasará a las pruebas de vuelo en cielo abierto en 2019.



"Boeing estaba presente en el nacimiento del sector de la aviación y, en nuestro segundo centenario, vamos a dar rienda suelta al potencial del mercado de movilidad aérea urbana", ha concluido el vicepresidente y director general del programa Boeing NeXt, Steve Nordlund.

Selección DN+