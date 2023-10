Los seguros que necesitan los transportistas

Uno de los temas que puede ser más conflictivo en el transporte de mercancías es el aseguramiento de la carga. Por su complejidad es un incomprendido . Lo cierto es que el transportista no tiene ninguna obligación de contratarlo, pero sin embargo la ley sí que define responsabilidades sobre dicha mercancía desde el momento del acople o carga hasta la entrega en destino.

En función de si el transporte es nacional o internacional, del tipo y valor de la mercancía, si es por tierra, mar o aire deberíamos contratar un tipo de seguro que cubra nuestras necesidades reales. La póliza debe adaptarse a las variables anteriormente citadas.

El transporte en camión

Nos centramos en el transporte por tierra. Tanto nacional como internacional. España es un país en el que el transporte mediante camión tiene mucho peso. Y nunca mejor dicho, ya que ocupamos el tercer puesto en el ránking europeo de transporte de mercancías por carretera. “Transportamos la nada despreciable cifra de 192.597 millones de toneladas por km . Sólo nos superan Alemania y Polonia. En total, representamos el 10,9% del transporte europeo”, explica Luis Ruiz, de DN Correduría de Seguros

Si tradujésemos ese tonelaje a euros, valorando la mercancía a su precio real, la cifra resultará mareante para cualquiera. Por lo tanto, lo ideal será asegurar el máximo de la mercancía transportada para no tener que afrontar una responsabilidad que en ocasiones nos produzca un daño económico difícil de asumir. Cierto es que el transporte es un sector maduro y muy competitivo en el que los costes están muy apretados. La subidas constantes de los combustible y en definitiva de los gastos fijos dificultan a veces contratar un seguro tan completo como debería ser.

El seguro sobre estas mercancías es más importante cuanto mayor es su valor. No es lo mismo transportar áridos en granel, cuyo valor es mínimo y solo pueden sufrir daños o perderse en caso de accidente del vehículo que las transporta, que cargar mercancías frágiles y de gran valor. Éstas pueden sufrir daños por accidente del camión porteador, como las anteriores, y por otros muchos motivos, como el choque entre ellas, el robo, las mojaduras, pérdidas por mala estiva, fallo del equipo de frio en las que lo precisan, falta de bultos en la entrega y muchos otros riesgos a que están sometidas algunas mercancías específicas, como pueden ser las mercancías peligrosas.

A la hora de contratar un seguro de mercancías hay que tener en cuenta todas estas circunstancias y otras que pueden tener que ver con el cliente para el que se trabaja y las necesidades que éste puede tener. Es posible que las mercancías se pierdan en el transporte y su pérdida no sea responsabilidad del transportista, pero si el propietario no las tiene aseguradas por su cuenta y el transportista solo las tiene aseguradas cuando es su responsabilidad, no estarán cubiertas por ningún seguro y la pérdida puede ser grande.

En función del tipo de mercancía, de si el transporte es nacional o internacional, y de las circunstancias propias y del propietario de la mercancía, los tipos de seguro y las condiciones para asegurar las mercancías por parte del transportista se pueden resumir en dos: Seguro de Responsabilidades y Seguro de Daños a la Mercancía. En nuestra opinión son imprescindibles para desarrollar la profesión de transportista asumiendo los riesgos necesarios pero no los que no lo son.

Como anticipábamos, dada la complejidad de estos seguros, es muy importante contar con un buen profesional que nos ayude a entender las coberturas y garantías de estos dos seguros para adaptarlos a nuestra actividad real.