Ojo con el servicio de asistencia en carretera

En estas vacaciones se esperan millones de desplazamientos en coche. Eso significa que se van a realizar miles de asistencias en carretera por motivos tan dispares como un accidente de gravedad o un simple cambio de rueda, pasando por un coche que no arranca porque se ha quedado sin batería. Por suerte, la inmensa mayoría de estas atenciones se producen por averías menores que inmovilizan el vehículo.

Esta asistencia se ofrece las 24 horas del día durante los 365 días del año. Incluye al vehículo y a sus ocupantes. Pero como comentaremos más adelante no todas las asistencias son iguales…

Pongámonos en situación: vamos de viaje toda la familia con el coche cargado a tope por una carretera atestada de vehículos y con un calor veraniego insoportable. El coche se para!!! Por suerte no parece una avería grave, pero suficiente para dejarnos tirados. Lo primero, asegurarnos de que nos encontramos en una situación segura. Inmediatamente después llamamos a la compañía, facilitando nuestros datos y la situación exacta donde nos encontramos. Hay compañías que incluso tienen un servicio de localización mediante GPS. Quedamos a la espera de grúa.

Llegado este momento es cuándo podremos comprobar qué tipo de asistencia en viaje hemos contratado en nuestro seguro del coche. Porque como decíamos antes, no todas las asistencias en carretera son iguales. Cada compañía ofrece esta garantía a su manera, incluso dentro de la propia compañía puede haber diferentes tipos de asistencia a contratar.

Hasta el punto de que puedes contratar asistencia desde el km cero, o que no te atiendan si no te encuentras a 15 o 30 km de distancia de tu domicilio. Si se trata de una pequeña reparación, el conductor de la grúa puede realizarla in situ. Por ejemplo un cambio de una rueda, o de batería. Puede ser que solamente necesite arrancar el coche con una batería auxiliar pudendo seguir el viaje sin más problemas. Pero si tu póliza no cubre el cambio de rueda, lo tendremos que realizar nosotros mismos.

En el caso en que no se pueda reparar allí mismo, hay que llevar el coche a un taller. Si éste puede hacer la reparación en el día puedes esperar. Pero si hay que dejar el coche unos días, la compañía debe poner a disposición de los ocupantes el transporte a su destino, o de vuelta a casa. En este momento es cuando se aprecian más las diferencias entre las coberturas que ofrecen las diferentes compañías. Hay quién limita la distancia máxima al taller. Quién te ofrece llevar el coche hasta tu taller de confianza en tu domicilio o repararlo en un taller cercano al punto de la avería. Otros te obligan a repararlo en el taller más cercano. En fin existen una serie de diferencias en estos servicios que pueden solucionarte satisfactoriamente el problema o ser un quebradero de cabeza añadido.

Nuestro consejo es que a la hora de contratar un seguro de coche pongamos atención también al servicio de asistencia en carretera. No olvidemos que este servicio es el más demandado por los conductores, por lo que es muy probable que tarde o temprano tengamos que llamar a nuestra compañía de seguros para que nos rescate.