Tu casa es tu vida

La compra de una casa es probablemente la mayor inversión que vamos a realizar a lo largo de nuestra vida. Un esfuerzo financiero que hará que la mayoría de los ciudadanos estemos unidos durante muchos años a una hipoteca.

Nuestra casa es el reducto de intimidad en el que desarrollamos gran parte de nuestra vida, ya sea en convivencia familiar, o con nuestras parejas o disfrutándola como nuestro templo individual. En cualquier caso es el fiel reflejo de cómo queremos vivir. Es, por tanto, el bien material más preciado que tenemos y para cualquier ciudadano su pérdida representaría un problema económico insuperable de por vida. Por eso es importante ser previsores.

Las inundaciones anegan calles enteras, los incendios devoran inmuebles, las fugas de agua dañan nuestros techos, muebles y paredes. Cada día en Navarra ocurren cientos de siniestros que producen cuantiosos daños a nuestras casas. Para poder afrontar estas situaciones debemos contratar un buen seguro de hogar. Un seguro a medida que cubra lo que realmente necesitamos.

Parece sencillo pero no lo es. Un contrato de seguro de hogar tiene muchas páginas llenas de coberturas, garantías y exclusiones. Y es importante entender bien lo que firmamos. Muchas veces hablamos de letra pequeña. Realmente esta trampa no existe como tal, pero sí es cierto que en una póliza de hogar se maneja mucha información y, además, como reflejaba un reciente estudio, están redactadas de tal forma que la mayoría de los ciudadanos no alcanzan a comprender.

La ayuda de un buen profesional que se preocupe realmente por nosotros es fundamental para poder contratar el seguro que mejor se ajuste a nuestras necesidades reales. Nos ayudará a valorar el inmueble y su contenido en su justa medida, y analizará la concurrencia de seguros, como por ejemplo el que ya tenemos en la comunidad, pero que habitualmente no es suficiente. Además, nos aconsejará sobre los capitales, coberturas y garantías que debemos contratar. Todo esto al mejor precio posible.

En definitiva con su ayuda contrataremos un seguro ajustado a nuestra medida, para proteger el bien material más preciado que tenemos: nuestra casa.