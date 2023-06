Cómo evitar los robos en casa en verano

Con la llegada de las vacaciones de verano aumentan los robos en las viviendas. Siempre ocurre así. Para evitarlo es importante saber qué es lo primero que los delincuentes tienen en cuenta a la hora de seleccionar una u otra casa para asaltar, y es confirmar que están vacías.

Por eso es fundamental no ponérselo fácil a los ladrones y evitar que sea evidente desde el exterior que nos hemos ausentado de nuestra vivienda. Consiste en adoptar una serie de medidas muy simples, pero a la vez fundamentales,

Si nos vamos muchos días lo mejor es conseguir que algún vecino o amigo se encargue de que el buzón no se llene de correspondencia. Un buzón rebosante de cartas es, sin duda, uno de los indicios más claros de que en una vivienda no hay nadie. Además, debemos tratar de no dejar las persianas totalmente bajadas y, tenemos que intentar ser inteligentes con lo que subimos a redes sociales, esa es sin duda, la mejor manera de gritar a los cuatro vientos que no estamos en casa. Pero, por si después de todo esto no conseguimos despistar a los malos, es clave no olvidarse de tener un buen seguro que consiga reducir el disgusto.

Solemos extremar las precauciones en verano pero es verdad que robos en viviendas hay durante todo el año. Aunque esta época no es homogénea en todas las ciudades. Según la información de las aseguradoras sobre la información de robos producidos parece que uno de cada cuatro robos se produce, estructuralmente, entre el primer día de julio y el último de septiembre; que son las fechas que, habitualmente, escogen la mayoría de trabajadores en España para tomarse unos días de descanso. También revela tendencias estructurales. Realidades que trascienden coyunturas concretas como, por ejemplo, los tiempos de la pandemia.

Si vemos las diferencias, se percibe cierto patrón geográfico. Entre las provincias en las que los robos en verano tienen más peso respecto del total figuran Álava, Navarra o Lugo. Pero no te engañes; ni siquiera el hecho de ser una zona de gran actividad turística es timbre de salvación, puesto que la tercera provincia con un mayor peso es Baleares, y otras como Cádiz o Málaga tampoco están lejos. Si tienes casa en estas zonas de España, entenderás que tenerla asegurada será una garantía para estar tranquilo en caso de que los amigos de lo ajeno la visiten. Estadísticamente hablando, en materia de robos pueden estar más tranquilos quienes viven en Gerona, Guadalajara o Jaén.

Otra característica es que hay una intensificación de la incidencia de los robos veraniegos conforme las poblaciones se hacen más grandes. Las diferencias no son muy grandes, pero, considerando las disparidades de tamaño, en número de robos es más que probable que sean muy significativas.

Así pues, seas de donde seas, no dejes de tener cuidado con los robos. Además de los tips que hemos visto, esconder los objetos de valor en un lugar seguro y no dejar nada importante a la vista puede ser clave, también. En el caso de las joyas, o de dinero suelto puedes guardarlas en una caja fuerte. E incluso podemos instalar un temporizador de luz que haga que se enciendan las luces de forma mecánica durante unas horas y despisten a los delicuentes.

Aunque no existan fórmulas mágicas, como hemos visto sí hay una serie de recomendaciones para dificultar a los ladrones que roben en tu casa, te destrocen parte del mobiliario y se lleven tus objetos de valor.