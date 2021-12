La nieve, peligro en la carretera en Navidad

A los peligros habituales en carretera, como la velocidad excesiva, las distracciones o el alcohol, se suma en estos días la climatología adversa típica del invierno. Si echamos un vistazo a las estadísticas del seguro de automóvil durante las navidades de los últimos veinte años, vemos un elemento común en los días con más percances en carretera: la nieve.

El aumento de desplazamientos durante la Navidad hace que en estas fechas sean imprescindibles las llamadas a la prudencia al volante.

Al contrario de lo que mucha gente pueda intuir, el verdadero elemento multiplicador de los percances de tráfico no es tanto la lluvia, que también, sino la nieve. La experiencia nos dice que los días con un mayor número de percances de tráfico han sido, casi siempre, días en los que en las zonas donde se intensificaron los accidentes había nevado. Aunque lo habitual es que las grandes nevadas lleguen pasada la Navidad, en muchas ocasiones también se producen, aunque con menor intensidad, durante las fiestas. Las cifras indican con claridad que, cuando la nieve aparece, debemos extremar la precaución.

Días de las fiestas con más percances

Tomando como referencia las estadísticas de hace dos décadas de percances, vemos que la nieve no es el único enemigo en carretera. Entre el día 15 de diciembre y el 7 de enero, los datos históricos apuntan a que, estructuralmente, los peores días de siniestros son entre el 18 y 21 de diciembre. Casualmente, siempre que esta fecha no cae en fin de semana, es una de las más solicitadas para las cenas de amigos y compañeros de trabajo. Controlar el alcohol en estas cenas, por lo tanto, parece una de las claves principales para reducir la siniestralidad leve en Navidad.

Por último un dato curioso. Cierto es que tiende a haber más percances en los días de Navidad en provincias en las que suele haber más nieve y heladas: León, Salamanca, Valladolid, Álava… Pero, ojo: en segundo y tercer lugar están las dos provincias canarias donde, a pesar de que no nieva, la gente sale a celebrar cenas navideñas como en cualquier otro sitio.

Así pues, prudencia. Y no cojas el volante si no debes.

