Actualizada 20/04/2020 a las 18:49

Mantener a salvo la economía familiar siempre es un objetivo fundamental y más en estos tiempos que nos están tocando vivir. No estábamos preparados para una pandemia y quedamos expuestos ante la situación. El aseguramiento de determinadas cuestiones puede ayudar a tu economía familiar en muchas situaciones.



El número de seguros va creciendo cada año pero sigue siendo bajo respecto a otros países sobre todo en lo que seguros no obligatorios se refiere.



Os planteamos 3 circunstancias a asegurar para prevenir dificultadas económicas futuras



LA SALUD



Nos puede parecer que en España no tenemos una necesidad parecida a por ejemplo Estados Unidos, donde la causa número uno de quiebras de las economías domésticas son las facturas médicas sin pagar (el 62% de todas las bancarrotas personales del país)

Aquí tenemos un sistema de la seguridad social envidiado por muchos, pero hay que destacar que el seguro de salud proporciona una serie de ventajas: una agilidad y acceso a determinadas cuestiones, segundas opiniones, coberturas no incluidas en la seguridad social y desde luego sin llegar al caso de los Estados Unidos también nos dan protección contra la posible bancarrota por falta de aseguramiento.

LA VIDA

Este es uno de los seguros que más nos cuesta suscribir. Quizás por la sensación de que “a mí no me puede pasar” tan poco acertada en el mundo de los seguros. Sin embargo debiera parecer una obviedad que cuando tenemos personas dependiendo de nosotros incluso deudas que pueden repercutir a allegados, el seguro de vida es casi obligatorio.



LA INCAPACIDAD

Este seguro puede considerarse como una evolución del seguro de vida. Ya que siempre se ha asociado a la protección de la vida la laboral de las personas y sobre todo de los autónomos. Puede llegar a suceder que una incapacidad no permita desempeñar el trabajo y por tanto la aportación de ingresos, esto obligaría a la familia a buscar otras soluciones de ingreso.

Visto desde esta perspectiva, también resulta una idea potente para unir a un seguro de vida, cubriendo de este modo dos variables muy complejas y que pueden resultar devastadoras para la economía doméstica.

Por supuesto, no incluimos en este caso aquellos seguros que parecen de factura obligatoria o lo son directamente como por ejemplo el seguro de hogar, o, el seguro de vehículos, y no lo hacemos porque en estos casos efectivamente ya se ha logrado asumir, aunque sea a través de la obligatoriedad, la importancia que poseen.



