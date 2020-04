Actualizada 06/04/2020 a las 10:47

En estos tiempos tecnológicos donde la mayoría de gestiones las hacemos a través de un dispositivo digital y más concretamente de los móviles, debemos extremar nuestra seguridad.

Ya sea para nuestro ocio o debido al trabajo, y más ahora donde millones de personas están teletrabajando.



Como sabes en este espacio de “DN Vivir Seguros” contamos con la correduría de seguros SUMMA para aconsejarte y explicarte de la manera más clara posible todos los aspectos con el mundo de los seguros y sobre tu seguridad en general. SUMMA trabaja con todas las compañías por ello ha consultado a la compañía de seguros experta en ciberseguridad HISCOX que han elaborado una guía con una serie de consejos de seguridad para tu dispositivo móvil.

Todos somos conscientes de la importancia de proteger nuestros dispositivos móviles. Vamos a daros unos consejos sencillos a modo de principios básicos tanto si eres un usuario regular o una pyme o micro pyme a modo de principios básicos.



1) Actualiza el sistema operativo

El 57% de los dispositivos Android y el 20% de los dispositivos de Apple no tiene la última versión.

En Android: En Ajustes > Sistema / Sobre el teléfono / Acerca de > Versión de Android. Y en esta misma pantalla suele estar la posibilidad de buscar actualizaciones.

En dispositivos Apple: Ajustes > General > Información para ver la versión y Ajustes > General > Actualización de Software para instalar

2) Revisa que aplicaciones se están ejecutando de las que tienes instaladas

Revisa qué hace cada aplicación. Muy importante mirar cual se está ejecutando dado que algo puede estar instalado pero no estar funcionando

En Android: Ya suelen estar incluidas en el listado de aplicaciones, con algún icono propio o con una cantidad de memoria RAM que está siendo empleada

En dispositivos Apple: No hay forma sencilla de tener visión completa pero en Ajustes > General > Actualización en segundo plano podremos ver las aplicaciones que pueden hacer cosas sin estar abiertas y gestionar ese permiso

3) Desinstala o inhabilita las aplicaciones que no uses

Porque no, no es lo mismo quitar el icono de una aplicación de una pantalla que desinstalarla completamente.

En Android: Ajustes > Aplicaciones > y en cada una podremos bien desinstalar o bien inhabilitar. Las aplicaciones realmente necesarias para el correcto funcionamiento del teléfono o las que proceden de la operadora móvil (en caso de no ser un dispositivo libre) no podremos inhabilitarlas.

En dispositivos Apple: En el icono de aplicación mantenemos pulsado > Eliminar App



4) Revisa los permisos que tienen las aplicaciones

Por ejemplo si un juego cualquiera es necesario que acceda a la cámara o al micrófono, o permisos para gestionar el almacenamiento o crear y edita ficheros… Tengamos especial cuidado con el permiso de administrar el dispositivo o similares, pues son los que más acciones potencialmente peligrosas permiten realizar

En Android: lo encontramos en Ajustes > Aplicaciones > Permisos

En dispositivos Apple: En Ajustes, en cada aplicación nos desglosa con detalle los permisos que tiene concedidos la aplicación y los podemos revocar uno a uno

5) Mira la última vez que se sincronizaron los datos de la cuenta y las copias de seguridad

En Android: Ajustes > Cuentas > Cuentas y sincronización o similar

En dispositivos Apple: Aún no he sido capaz de encontrarlo (¿buena o mala señal?)

6) Dispositivos de trabajo

Si eres una empresa y los trabajadores tienen dispositivos móviles es muy importante tener estos dispositivos con los antivirus que no supondrán apenas coste. El empleado además de sentirse protegido puede ahorrar a la empresa muchos quebraderos de cabeza. Se pueden encontrar buenas opciones en el mercado por 20€ o 30€ anuales. De hecho se puede empezar con la opción básica o gratuita y comprobar las diferentes funcionalidades

7) Separa tu perfil personal y profesional

Aprovecha las funcionalidades de muchos teléfonos Android de separar el perfil personal del perfil corporativo o de empresa. El teléfono crea así dos espacios separados donde las aplicaciones e información no tienen visibilidad ni acceso en el otro espacio y viceversa. Esto tiene muchas ventajas:

En caso de infección de un espacio puedes salvaguardar el otro.

Los espacios suelen tener diferentes medidas de seguridad (ej.: en el espacio normal inicio sesión con la huella dactilar, pero en el corporativo tengo una contraseña), lo que hace que, en caso de pérdida o robo del dispositivo, es aún más complicado que puedan conseguir acceso a toda la información, incluso aunque me roben el dispositivo desbloqueado.

Podemos colocar todas nuestras aplicaciones críticas (aplicación bancaria, gestor de contraseñas, aplicaciones de comercio o compras) en uno de los espacios, de modo que son más difíciles de infectar por esos “juegos” que nos descargamos en el otro espacio.

En la mayoría de dispositivos Android, es un proceso sencillo el habilitar nuevos espacios: suele ser un apartado dentro de Ajustes > Seguridad > Perfiles o a veces se llama “Carpeta segura” o “espacio seguro”. Para los que sois usuarios de iOS, esta opción lamentablemente no es posible en estos dispositivos.

8) Evita eliminar las limitaciones del sistema operativo

El conocido como “rooteado” o “jailbreak”. Estos términos hacen referencia al proceso de eliminar las limitaciones y restricciones de un sistema operativo, sea el de Android o el iOS. Esto es una práctica totalmente desaconsejable para cualquier usuario. Las limitaciones sobre los sistemas operativos están, generalmente, implementadas con motivos suficientes (siendo justos es verdad que algunas son dudosas), fundamentalmente el de evitar errores serios tanto de rendimiento como de seguridad, de modo que usemos los dispositivos con cabeza y, si algo no lo podemos instalar o el fabricante nos lo desaconseja, seguramente exista un motivo de peso.

Para cualquier duda la correduría de seguros SUMMA sigue operativa 100% sin que tengas que moverte de casa y a tu disposición para cualquier asunto. Seas cliente o no puedes llamar al 948 48 48 98 para resolver tus dudas