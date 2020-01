Actualizada 28/01/2020 a las 12:36

Como ya hemos comentado el seguro de vida es algo que tenemos que pensar para el día de mañana. No es agradable pero por la condición de ser humano va a llegar un momento que no estemos y queramos dejar más facilidades a nuestros seres queridos. Pero no solo eso. Este seguro proporciona otra serie de ventajas o coberturas que está bien conocerlas.



Podríamos decir que hay 3 tipos de seguro de vida:

El seguro de vida –riesgo: Pensado para ayudar a tu familia en caso de fallecimiento. En ese caso se le entrega a tu familia (o a quien hayas decidido) un capital o una renta (pago periódico).

Pensado para ayudar a tu familia en caso de fallecimiento. En ese caso se le entrega a tu familia (o a quien hayas decidido) un capital o una renta (pago periódico). El seguro de vida –ahorro: Pensado para que tengas una hucha disponible para un momento concreto de tu vida. Por eso, al llegar una fecha determinada (fijada en el contrato del seguro), te dan un capital o una renta (pago periódico).

Pensado para que tengas una hucha disponible para un momento concreto de tu vida. Por eso, al llegar una fecha determinada (fijada en el contrato del seguro), te dan un capital o una renta (pago periódico). Seguro de vida mixto: Combinación de las dos modalidades

Nos centramos en este artículo en las coberturas del seguro de vida riesgo



Coberturas habituales:

Fallecimiento por cualquier causa

Aseguras tu fallecimiento y puedes combinarlo con otras coberturas

Aseguras tu fallecimiento y puedes combinarlo con otras coberturas Incapacidad permanente total

Se produce cuando tienes una situación física o psíquica tan grave e irreversible que te impide trabajar en la profesión que tenías cuando contrataste el seguro. Al firmar el seguro puedes acordar que la incapacidad sea a causa de un accidente o bien de cualquier otro motivo, como una enfermedad.

Se produce cuando tienes una situación física o psíquica tan grave e irreversible que te impide trabajar en la profesión que tenías cuando contrataste el seguro. Al firmar el seguro puedes acordar que la incapacidad sea a causa de un accidente o bien de cualquier otro motivo, como una enfermedad. Incapacidad permanente absoluta

Se produce cuando tienes una situación física o psíquica tan grave e irreversible que te impide por completo trabajar. Al firmar el seguro puedes acordar que la incapacidad sea a causa de un accidente o bien de cualquier otro motivo, como una enfermedad.

Se produce cuando tienes una situación física o psíquica tan grave e irreversible que te impide por completo trabajar. Al firmar el seguro puedes acordar que la incapacidad sea a causa de un accidente o bien de cualquier otro motivo, como una enfermedad. Gran invalidez

Se produce cuando tienes una situación física tan grave e irreversible que te impide desarrollar las actividades básicas de la vida diaria (asearte, vestirte, alimentarte) sin la ayuda de otra persona.

Otras coberturas:

Seguro de accidentes

Te garantiza una indemnización en caso de que sufras un accidente, es decir, por una causa violenta, inesperada, externa y ajena a ti , que te provoca incapacidad o incluso el fallecimiento.(En ocasiones puede incluir también la cobertura de los gastos de la asistencia sanitaria que puedas necesitar). El seguro de accidentes se puede contratar como un seguro único o como un complemento al seguro de vida o de salud.

Te garantiza una indemnización en caso de que sufras un accidente, es decir, por una causa violenta, inesperada, externa y ajena a ti , que te provoca incapacidad o incluso el fallecimiento.(En ocasiones puede incluir también la cobertura de los gastos de la asistencia sanitaria que puedas necesitar). El seguro de accidentes se puede contratar como un seguro único o como un complemento al seguro de vida o de salud. Seguro de enfermedades graves

Te garantiza una indemnización en caso de que te diagnostiquen una enfermedad grave como el cáncer u otras enfermedades definidas en el contrato. El seguro de enfermedades graves se puede contratar como un seguro único o como complemento a un seguro de vida o de salud.

Te garantiza una indemnización en caso de que te diagnostiquen una enfermedad grave como el cáncer u otras enfermedades definidas en el contrato. El seguro de enfermedades graves se puede contratar como un seguro único o como complemento a un seguro de vida o de salud. Seguro de dependencia

Aquella situación de carácter permanente en la que, por limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, no puedes realizar las actividades básicas de la vida diaria y necesitas de la ayuda de terceras personas para hacerlo. Esta situación está cubierta por la administración pública a través de las Comunidades Autónomas. Existe la dependencia moderada, dependencia severa y gran dependencia. Los seguros privados pueden ayudar a complementar las ayudas

Aquella situación de carácter permanente en la que, por limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, no puedes realizar las actividades básicas de la vida diaria y necesitas de la ayuda de terceras personas para hacerlo. Esta situación está cubierta por la administración pública a través de las Comunidades Autónomas. Existe la dependencia moderada, dependencia severa y gran dependencia. Los seguros privados pueden ayudar a complementar las ayudas Subsidio por incapacidad temporal

Te garantiza una prestación económica diaria si un accidente o enfermedad que requiere la asistencia y/o tratamiento médico te provoca una incapacidad temporal por la que no puedes dedicarte a tu actividad laboral o profesional.

Te garantiza una prestación económica diaria si un accidente o enfermedad que requiere la asistencia y/o tratamiento médico te provoca una incapacidad temporal por la que no puedes dedicarte a tu actividad laboral o profesional. Subsidio por hospitalización

Te garantiza una prestación económica diaria si, como consecuencia de una enfermedad o un accidente, tienes que ser hospitalizado.

De todo lo relacionado con el seguro de vida y para obtener las mejores condiciones personalizadas no dudes en ponerte en contacto con la correduría de seguros SUMMA en el 948 48 48 98 o a través del correo electrónico dnvivirseguros@diariodenavarra.es



Te puede interesar

Etiquetas Vivir Seguros

Selección DN+