Seguramente alguna vez hayas oído la frase de recurrente de que las compañías de seguros hacen lo posible por no pagar los siniestros. En una compañía seria (y podríamos decir que el 99,9% lo son) esto no sucede y tiene una clara explicación: La compañía de seguros se ciñe a un contrato firmado entre la compañía y el asegurado. Es la póliza del seguro donde está toda la información de lo que cubre el seguro contratado en caso de siniestro. Lo que si se debe exigir el asegurado es una explicación detallada de las pólizas para que luego no vengan las sorpresas. Por esto mismo, en este portal, siempre recomendamos la figura del corredor o mediador de seguros que lejos de encarecer el seguro (todo lo contrario) puede conseguirte lo que estás buscando entre todas las compañías y además realiza esa labor de explicación, asesoramiento y sobre todo de mediación en caso de siniestro con la compañía para que no tengas que preocuparte de nada. Además de revisarte tú seguro año a año para adecuarlo a tus necesidades.



Al contrario de todo esto lo que por desgracia para el sector sí que existe es el fraude, el engaño o la estafa… a las aseguradoras. La idea es usar las cláusulas de los contratos de manera fraudulenta, haciendo que las compañías aseguradoras abonen las primas por eventos que nunca han ocurrido o han sido provocados. ¿El ejemplo perfecto? Yo y mi primo nos ponemos de acuerdo y simulamos accidentes de tráfico, cobrando indemnizaciones.

Para luchar contra esto, la asociación ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), que agrupa al 95% del sector, organiza un concurso de investigación del fraude contra el seguro. Se llegó a detectar una trama que había organizado más de 100 siniestros, afectando a 15 empresas aseguradoras. En el engaño no solo estaban involucrados los accidentados, sino también una red de abogados, talleres y clínicas que contribuían con la documentación necesaria para los cobros. ¿Qué detalle fue el que los delató? La sistemización. Todos los accidentes seguían los mismos patrones, así como la nacionalidad común de los siniestrados y las mismas lesiones, principalmente el indemostrable latigazo cervical. U otros miles de casos que incluso en las noticias y programas d televisión han sido conocidos.

Según los datos de ICEA, las empresas pueden llegar a gastar al año más de 11 millones en detectar el fraude. Con ello pueden llegar a ahorrar más de 400 millones de euros. Que en la mayoría de casos las aseguradoras invierten en dar un mejor servicio a sus clientes.

Si quieres estar bien informado sobre tu seguro, la póliza y todas las coberturas no dudes en contactar con la correduría de seguros SUMMA en el 948 48 48 98. Te asesoran sin compromiso y ponen en orden todos tus seguros.

