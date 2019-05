Actualizada 23/05/2019 a las 10:33

Lo primero de todo, cierra la llave general, las llaves de paso y los grifos; así evitarás que la fuga siga generando agua. A continuación recoge el agua cuanto antes para no causar más daños. Y, por último, comunica el siniestro a tu Corredor de confianza para que se encargue de gestionarlo con la Compañía. Si no fuera posible, comunica directamente el siniestro al servicio 24 horas de la Compañía.



Si tienes cualquier problema con tu seguro o necesitas asesoramiento para resolver cualquier situación no dudes en contactar con la correduría de seguros SUMMA en el 948 48 48 98 o a través del correo electrónico dnvivirseguros@diariodenavarra.es



