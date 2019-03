Actualizada 14/03/2019 a las 10:55

Es fundamental presentar una denuncia lo antes posible. En la denuncia se deberán de indicar, con el mayor detalle posible, los bienes robados o sobre los que se han cometido los actos vandálicos. Nos entregarán copia de la denuncia, una copia de la cual deberemos entregar al Corredor de confianza para que la haga llegar a la Compañía.



Además si por las nervios o las prisas en los próximos días te das cuenta que has dejado de incluir algo en la denuncia, tal y como hemos respondido a otra pregunta del consultorio, no hay problema. La solución está en presentar una ampliación a la denuncia inicialmente presentada. Es una situación bastante frecuente. Con los nervios no es fácil detectar absolutamente todo lo que nos han robado. Se acude a la Comisaría con la denuncia inicial, se realiza la ampliación correspondiente y de la copia que nos entregarán haremos llegar una copia a nuestro Corredor de referencia para que la haga llegar a la Compañía.



