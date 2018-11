Actualizada 20/11/2018 a las 10:02

Cuando alguien contrata un seguro de coches en la mayoría de los casos nos fijamos en el precio, si es todo riesgo, o a terceros, quizás en alguna cobertura concreta y parece que ya hemos cumplido el expediente… ¡ale! a circular.



Cierto es que muchas veces se trata de pólizas largas y pesadas y que parece que todas dicen lo mismo. Pero para eso están los corredores de seguros. Para consultarles y que les informes de tus necesidades. Ellos te explicarán y te propondrán los seguros con las coberturas más interesantes para ti.



Hoy en día existen muchas posibilidades, con coberturas muy completas y aptas para todos los bolsillos.

En el mundo de los seguros muchas veces se habla de cosas que se escapan a nuestro entendimiento. Quizás nos creemos que sabemos que quieren decir exactamente pero luego en la práctica no lo sabemos interpretar.



Sabes lo que es una franquicia? o ¿cómo se aplican los “bonus”? ¿y que es un renting o un leasing?. Te lo explicamos.

Seguro con franquicia:

El conductor que contrata un seguro de coche participa en el riesgo, es decir asume una parte de la reparación de su vehículo en caso de siniestro, cuando el culpable sea él o no exista un contrario a quien poder reclamar los daños (si no pagará el seguro del coche responsable). A cambio, su póliza será más barata. La franquicia se aplica por cada siniestro, es decir, por cada parte de accidente que se entregue a la compañía aseguradora.



Todo riesgo con franquicia:

Es el tipo de seguro donde más se utiliza la franquicia, ya que supone un ahorro considerable de la prima a pagar por parte del tomador del seguro. Los daños a terceros quedan cubiertos al 100% por la aseguradora sin franquicia



Bonus o Bonificación:

Reducción de la prima si el asegurado cumple ciertos requisitos. El caso más frecuente es que la compañía aplique un descuento a los clientes que no presentan ningún parte de accidente en un año.



Bonus-malus:

Término latino que en español significa bueno-malo. Algunas aseguradoras utilizan una tabla de descuentos o recargos según el número de siniestros que haya tenido su asegurado en un año, o atendiendo a la gravedad de los mimos. Se tiene en cuenta también el grado de responsabilidad en cada accidente (si ha tenido la culpa o ha sido víctima) y el importe de los daños causados. El objetivo es personalizar la póliza de manera que cada conductor.

Renting:

El usuario alquila un coche con una compañía especializada o con la financiera del fabricante durante un periodo de tiempo y por una cantidad mensual que se calcula en función del modelo elegido o el número de kilómetros que le hará al año. La cuota que pagará mensualmente el conductor incluirá todos los gastos que origine el vehículo excepto el combustible. Es decir, seguro correrá a cargo de la compañía o financiera con la que se haya contratado el renting



Leasing:

El cliente acude a una entidad financiera y le señala el coche que desea: la financiera lo compra y se lo alquila a cambio de unas cuotas mensuales (fijas o variables) que durarán el tiempo que se estime que será la vida útil del vehículo. En este caso, los gastos que se originen (averías, pago de impuestos municipales, revisiones o seguro) correrán por cuenta del usuario.



Para cualquier duda o aclaración puedes contactar cn la correduría de seguros Summa. Estaremos encantados de asesorarte y de ayudarte a elegir el mejor seguro. Llámanos al 948 48 48 98 o escríbenos a dnvivirseguros@diariodenavarra.es

