Actualizada 18/07/2018 a las 10:11

Lamentablemente la compañía tiene razón. Cuando se vende el coche se transmite con el seguro incluido, esto está establecido en la Ley del Contrato del Seguro que regula todos los seguros que se venden en España.

A partir de la venta, todos los derechos de ese seguro son del nuevo propietario, incluso si la compañía decide que no quiere tenerle como cliente, legalmente es a él a quien habría que devolverle la parte de la prima no consumida.

Algunas compañías, como acción comercial, al vendedor le hace un descuento si contrata otro seguro de coche con ellos. Te recomendamos que si has comprado un coche nuevo, preguntes a tu corredor para que haga la gestión con la compañía de seguros.

