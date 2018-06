El vecino de arriba me ha mojado el techo y su compañía me ha enviado un pintor que me ha dejado el techo bicolor. Cuando reclamó insisten en que ya me lo han pintado, ¿qué puedo hacer?



Tienes derecho a que te haga la reparación el pintor que quieras. Para ello hay que enviar a la compañía un presupuesto y, una vez te lo acepten, pagas la factura y luego te reembolsan el gasto.

En este caso, como ya te lo han pintado, te recomendamos acudir a tu corredor para que haga las gestiones con la compañía de seguros. Normalmente enviando un escrito con lo sucedido y la foto del techo, tu compañía debería reclamar a la compañía del vecino pintar el techo correctamente.

