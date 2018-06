Cuando he vuelto de vacaciones me he encontrado la nevera llena de gusanos, se fue la luz y han hecho el agosto. ¿Esto lo cubre el seguro?

La mayoría de los seguros te pagan una indemnización por los daños ocasionados y el trámite es realmente sencillo. Te recomendamos que preguntes a tu corredor a ver si tu seguro lo cubre y, en caso afirmativo, ver cómo conseguir la indemnización.

