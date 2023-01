Volkswagen Sagarenting: no lo compres, disfrútalo. El coche con todos los servicios incluidos

¿Diésel, gasolina, eléctrico, híbrido…? ¿Qué coche me compro? Es una pregunta que muchos automovilistas se hacen cuando toca renovar su viejo vehículo, justo en un momento de enormes incertidumbres ante la rápida evolución de los avances tecnológicos de la renting para particulares, una especie de alquiler de coche a largo plazo, frente a la opción clásica de compra de un coche en propiedad casi para toda la vida. De hecho, esta nueva modalidad está en auge, y 1 de cada 4 vehículos matriculados en España en 2022 apostaron por esta fórmula. Es una pregunta que muchos automovilistas se hacen cuando toca renovar su viejo vehículo, justo en un momento de enormes incertidumbres ante la rápida evolución de los avances tecnológicos de la automoción y las incógnitas sobre las normativas medioambientales de las autoridades. Estos temores se diluyen al optar por la fórmula deluna especie de, frente a la opción clásica de compra de un coche en propiedad casi para toda la vida. De hecho, esta nueva modalidad está en auge, y

un pago por uso, un alquiler a 3, 4 o 5 años, en los cuales se abona una cuota al mes, e incluye todos estos servicios; alquiler del vehículo, seguro a todo riesgo sin franquicia, mantenimientos y reparaciones necesarias, impuesto municipal…, un todo incluido para que sólo se preocupe de disfrutar de su nuevo vehículo, sin sorpresas”, destaca Rafael Echeverría, director comercial de Sagamóvil. En el concesionario Volkswagen Sagamóvil de Orkoien conocen muy bien esta fórmula, puesto que llevan más de 10 años trabajando con ella de manera exitosa. Se llama Sagarenting y es la mejor solución a la movilidad actual. “Consiste en adquirir un vehículo Volkswagen mediante, un alquiler a 3, 4 o 5 años, en los cuales se abona una cuota al mes, e incluye todos estos servicios; alquiler del vehículo, seguro a todo riesgo sin franquicia, mantenimientos y reparaciones necesarias, impuesto municipal…, un todo incluido para que sólo se preocupe de disfrutar de su nuevo vehículo, sin sorpresas”, destaca Rafael Echeverría, director comercial de Sagamóvil.

Esta modalidad ofrece un sinfín de ventajas frente a la compra tradicional de un coche. “No hay que pagar el coche en su totalidad, ni siquiera una entrada. Tan sólo cómodas cuotas que se adecúan a la necesidad de cada cliente, por lo tanto una familia no se descapitaliza. Además tiene incluidos todos los servicios. Esto quiere decir que en el tiempo en el que dure el renting, no vamos a gastar ni un euro en mantener dicho vehículo”, recuerda Rafael.

Además, el renting permite adaptarnos a nuestra necesidad en cada momento de la vida y cambiar de coche según convenga. “Ahora necesito un utilitario, dentro de unos años un familiar, luego un SUV… Supone también poder adquirir un vehículo nuevo y diferente cada 3-4 años, estando a la última en todos los nuevos avances tecnológicos, de seguridad…”, señala. Por ejemplo, es posible estrenar un Polo desde 200 euros/mes, un T-Cross desde 230 euros/mes, un Taigo desde 240 euros/mes, un T-Roc desde 260 euros/mes y un Tiguan desde 335 euros/mes. Consultar condiciones en Volkswagen Sagamóvil.

También se plantean otras alternativas mixtas. “Si el cliente prefiere tener un vehículo en propiedad, podemos ofrecer en Volkswagen Sagamóvil una fórmula que tiene parte de las ventajas del renting, como es el My Way: no requiere dar entrada, y es una compra flexible, porque a la finalización del contrato, de hasta 60 meses, el cliente puede elegir la opción de quedarse el coche, devolverlo o cambiarlo por otro”, explica Rafael.

Si estás pensando en arrancar el año con coche nuevo, pásate por Sagamóvil y descubre todas las ventajas del Sagarenting, porque la propiedad ya no se lleva.