Volvo 360c Concept: el coche de los sueños

Volvo tiene claro que el futuro de los automóviles pasa por los coches autónomos. Y en este marco, se plantea que dichos vehículos puedan llegar a convertirse en una alternativa al transporte aéreo. Obviamente, no a los vuelos de larga distancia pero sí a los jet privados que realizan recorridos cortos. Así lo ha planteado en la presentación de su último prototipo, el 360c Concept.



La marca nos pone en situación: imagínese que tiene una reunión en otra ciudad y puede elegir entre dos opciones de desplazamiento; una es coger un avión y la otra viajar en un confortable vehículo eléctrico autónomo que le lleva hasta la puerta del destino evitando colas en el aeropuerto (controles de seguridad, check in y embarque) y retrasos. ¿Cuál escogería?, nos pregunta.



Sin saber los datos técnicos del vehículo -la marca no se ha referido a ellos- y teniendo en cuenta las normas de circulación actuales, es obvio que dependiendo de la distancia a recorrer el trayecto por asfalto durará más que el aéreo, a pesar de los inconvenientes antes mencionados (solo hay que ver cuánto cuesta ir el coche desde Madrid a Barcelona y cuánto se tarda en hacerlo por el aire). Sin embargo, poco importaría esta diferencia de tiempo viendo las posibilidades de confort que ofrece el ejemplar sueco, un auténtico business class.



Y es que el 360c Concept es un claro ejemplo de libertad de diseño interior que ofrecerán los automóviles totalmente autónomos, que carecerán de los tradicionales elementos de conducción (volante, palanca de cambios, pedalier…). Con una configuración modulable del habitáculo, este impresionante ejemplar ofrece diversas opciones interiores sin perder ni un ápice en funcionalidad, comodidad y exclusividad.



De este modo, los ocupantes pueden trabajar como si estuvieran en la oficina, relajarse como si estuvieran en el salón de su casa o incluso dormir casi tan confortablemente como en su propia cama. Y todo ello, disfrutando de avanzados sistemas de conectividad y entretenimiento.

Este concept car está pensado como alternativa a trayectos aéreos de hasta 300 kilómetros. Volvo lo ejemplifica con el caso norteamericano. En 2017, más de 740 millones de viajeros se movieron por Estados Unidos en vuelos internos, y las rutas que van desde Nueva York a Washington DC, Houston o Dallas, así como las que conectan Los Ángeles y San Diego conllevan más tiempo si se realizan en avión que en coche (hay que contar el tiempo desde que uno sale de casa hasta que llega al destino).



“Los viajes aéreos nacionales suenan genial cuando compras el billete, pero realmente no es así. El 360c representa lo que podría ser una alternativa a esta industria”, afirma Marten Levenstam, vicepresidente senior de estrategia corporativa de Volvo Cars, quien cree que podrían llegar a “competir con los principales fabricantes de aviones del mundo”.





