Tendencias en calzado para este otoño invierno

El invierno pasado se pasó prácticamente en zapatillas de estar por casa y pijama. Del trabajo a casa (quien tuviera trabajo), el ocio se limitaba a ver alguna película con amigos o la familia, además de alguna que otra pequeña reunión con asistencia muy limitada por la crisis sanitaria vivida… Sin embargo, el panorama este año es completamente diferente y hay más ganas que nunca de salir y lucir radiante. En este artículo, se presentan las tendencias en calzado para ir a la última esta temporada, destacando la colección de botines de mujer que propone la firma Porronet

Este otoño invierno en la moda en calzado hay muchos clásicos que se mantienen, tendencias que se afianzan y otras que, como siempre, aparecen por sorpresa y a las que cuesta más tomarles el pulso. Pero, para esta temporada, un año más, los botines se posicionan como la piedra angular de cualquier guardarropa para el otoño - invierno, gracias a su versatilidad y confort.

Porronet, la marca española referente en calzado de calidad

botines planos son un básico imprescindible cuando llega la temporada de otoño. Se trata de ese corte de calzado funcional y práctico, apto para cualquier ocasión, con el que la mujer se siente segura de sí misma. Losson un. Se trata de ese, apto para cualquier ocasión, con el que la mujer se siente segura de sí misma.

Sin embargo, como cabe suponer, no todos los botines son iguales. No solo importa el diseño, aunque sea una parte importante, sino que hay que apostar por la calidad y el confort, no en vano los pies son el soporte del cuerpo y cuidarlo debe ser una obligación, además de una inversión en salud a largo plazo. En este sentido, hay una tienda online que destaca de manera sobresaliente sobre un mercado que cada año se presenta más competitiva, Porronet es la tienda de referencia en internet para el calzado para cada día más usuarios de la red.

CALIDAD Y CONFORT

Porronet es una firma española que nace en Elche, Alicante, como taller artesano de fabricación de sandalias de piel para mujer a mediados del siglo XX. Desde sus orígenes, esta empresa se toma la calidad y la comodidad muy en serio, siendo un valor esencial para sus modelos de calzado. Con el objetivo de conseguir esos diseños únicos, duraderos y confortables que les caracterizan, solo utilizan materiales de primera calidad ofreciendo siempre lo mejor a sus clientas.

En la elaboración de cada botín utilizan materias primas como la piel y el serraje, así como goma en las suelas para obtener un mayor confort en cada pisada. Además, tiene propiedades antideslizantes, para evitar resbalones, y con características físicas y mecánicas que consiguen que aísle mejor del frío que otros materiales.

MODA

La mujer actual quiere ir a la moda, pero no a cualquier precio, el confort es la base de su atuendo en el día a día. Los diseños son un modo de expresar la personalidad y seguridad, y los zapatos son una forma de comunicar el estilo con el que mejor se sienten identificadas.

Porronet, en su colección de otoño invierno, pone el acento en los botines planos. Con sus tonos neutros y tierra, de máxima tendencia, así como verdes kaki que transportan a la naturaleza invernal. La colección ofrece modelos para todos los gustos, especialmente destinados a aquellas mujeres que buscan comodidad sin renunciar al estilo en ningún momento.

Cedida

BOTINES CHUNKY

Como ya se comentaba al principio de este artículo, algunas tendencias se afianzan cada temporada. Es el caso de los botines chunky o dark. Se trata de un calzado de suela gruesa que permite una comodidad sorprendente para el día a día. El año pasado hicieron su aparición y pudieron verse en la calle en los pies de esas mujeres más atrevidas que siempre van a la última. Este año vuelven con fuerza, lo han presentado muchas firmas en sus colecciones y seguro que su uso ya va ser mucho más extensivo.

Además de contar con una suela bastante gorda, entre sus características destacan su aspecto punk. Se puede usar con vaqueros, mallas, pero también con vestidos y faldas, dando un toque desenfadado y cómodo a cualquier look. Sin duda, se han posicionado como un must have que no deja indiferente.

Esta temporada se incluye una novedad en esta tendencia, y es que, a pesar de tratarse de un estilo originalmente oscuro, este año se incorporan notas de color. De este modo, estos botines no solo se podrán encontrar en el clásico negro, sino también en tonos hielo, rojos, ocres, kaki o incluso en estampados más atrevidos.

BOTINES CHELSEA

Los botines Chelsea fueron una nota de distinción, una revolución que brilló con luz propia durante la temporada pasada y que este año se fortalecen reinando en todo su esplendor para este otoño invierno. Aquellas mujeres que buscan comodidad y estilo a partes iguales, encontrarán en los botines Chelsea a sus máximos aliados.

La característica principal que diferencia a este tipo de calzado de otros son los elásticos anchos que adornan sus laterales. Además de ser muy fáciles de combinar, aportan elegancia y sencillez a un look actual. En la página de Porronet se puede acceder a una excelente colección de botines Chelsea, además de a una amplia variedad de botines y botas de máxima tendencia para esta temporada.