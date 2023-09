Esto es lo que hace BBVA por la sostenibilidad del planeta

La sostenibilidad es ya un camino urgente y sin marcha atrás porque al planeta no le salen las cuentas si cada año agotamos los recursos. Asegurar las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras, sin renunciar a la protección del medio ambiente, al crecimiento económico y al desarrollo social: así es como entiende BBVA la sostenibilidad, uno de sus ejes estratégicos principales. No puede ser un término de moda, y no lo es para esta entidad financiera.

Una prueba de ello la encontramos el 28 de febrero de 2018, cuando BBVA anunció su primer objetivo de canalización de negocio sostenible: 100.000 millones de euros hasta 2025. El 8 de julio de 2021 la entidad duplicó este objetivo hasta 200.000 millones, y en octubre de 2022 amplió la meta hasta los 300.000 millones, triplicando el compromiso inicial para el periodo 2018-2025.

BBVA en particular, ha mostrado un notable interés en la transición a cero emisiones. Hay que destacar que el emprendimiento en España cuenta en los últimos años con un gran número de proyectos que nacen directamente de la sostenibilidad, sin reciclajes o adaptaciones, y las escuelas de negocio ya transitan esta tendencia en todos sus temarios. Para poder incluir a todos los sectores económicos en la transición ecológica hace falta inversión en innovación y el sector financiero en general, y

En este compromiso fue clave la intervención del Banco Central Europeo advirtiendo de los riesgos climáticos y llamando a las inversiones verdes, y el informe del World Economic Forum de 2020 que situaba por primera vez los riesgos ambientales entre los más graves para la economía mundial.

Víctor Viñuales, director ejecutivo de la fundación Ecodes, explica que las inversiones sostenibles son las que “además de pensar en interés, seguridad y disponibilidad, piensan a dónde va esto y qué apoyo con mi dinero”. Por su parte, Antoni Ballabriga, director Global de Negocio Responsable de BBVA destaca que la colaboración es esencial: “Ni los gobiernos pueden por sí solos, ni las empresas, ni las organizaciones sociales... Se requiere más colaboración público-privada. Y también entre entidades del mismo sector. Todos los bancos estamos interesados. Nunca había habido tanta complicidad”.

El compromiso de BBVA por un mundo más verde

BBVA es un banco orientado por un propósito: poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era. Un propósito que persigue tener un impacto positivo en la vida de las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto. Acompañar a los clientes en la transición energética frente al cambio climático y apostar por el crecimiento inclusivo son los dos ejes de la entidad en materia de sostenibilidad.

Desde hace más de 20 años, BBVA participa activamente en distintas iniciativas de ámbito supranacional en estrecha colaboración con todos los grupos de interés (como la propia industria, los reguladores y supervisores, los inversores y las organizaciones de la sociedad civil). BBVA, además, reitera su apoyo al Pacto Mundial de Naciones Unidas. También, se ha comprometido a alinear paulatinamente su actividad conforme a los objetivos marcados en el Acuerdo de París y a ayudar a los clientes en dicha transición.

Para BBVA son prioritarios los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los que puede tener un mayor impacto positivo aprovechando el efecto multiplicador de la banca, por lo que pretende acompañar a sus clientes con un doble foco en acción climática y crecimiento inclusivo. Así, en acción climática entran en la hoja de ruta de BBVA acciones destinadas a fomentar la eficiencia energética, la economía circular y la reducción de la intensidad de carbono. Y en términos de crecimiento inclusivo, moviliza inversiones hacia infraestructuras inclusivas y fomenta el emprendimiento y la inclusión y salud financiera.

En noviembre de 2020, BBVA publicó su primer informe TCFD, que refleja los progresos en la incorporación del riesgo climático en la gestión de todos los negocios de BBVA y el compromiso para acompañar a sus clientes hacia un futuro más sostenible. Las recomendaciones del grupo TCFD están impulsadas por el Consejo de Estabilidad Financiera (’Financial Stability Board’) con el objetivo de orientar a las empresas a la hora de gestionar e informar sobre riesgos y oportunidades de negocio relacionados con el cambio climático. En 2023, BBVA ha publicado su cuarto informe que incluye por primera vez los avances en la descarbonización de sus clientes.

BBVA, el banco más sostenible de Europa por tercer año consecutivo

BBVA ha obtenido, por tercer año consecutivo, la mejor puntuación en la categoría de bancos en Europa y la segunda a nivel global en el último Dow Jones Sustainability Index (DJSI), el índice de referencia mundial en sostenibilidad. Un total de 25 bancos de todo el mundo han sido incluidos este año en el DJSI.

Por su parte, BBVA Perú y Garanti BBVA vuelven a estar incluidos en el DJSI MILA Pacific Alliance y DJSI Emerging Markets, respectivamente. Son los únicos bancos de Perú y Turquía en figurar en dichos índices.

BBVA ha alcanzado una puntuación de 86 puntos sobre 100 en el DJSI. La entidad financiera ha logrado 89 puntos en la dimensión económica y de gobierno corporativo; 74 puntos en la ambiental; y 88 en la social. Además, ha logrado la máxima puntuación (100 puntos) en diversas áreas evaluadas: inclusión financiera; información medioambiental y social; materialidad; estrategia fiscal; prevención frente al crimen; influencia pública o ‘lobby’; y derechos humanos.

“Este reconocimiento como banco más sostenible de Europa reafirma el éxito de nuestra estrategia por un futuro más verde e inclusivo. En BBVA financiamos, acompañamos y asesoramos a nuestros clientes y a la sociedad con un doble foco: la lucha contra el cambio climático y el crecimiento inclusivo”, destaca Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad de BBVA.

La entidad financiera situó en 2020 la sostenibilidad como una de sus prioridades estratégicas, y en 2021 creó el área global de Sostenibilidad, liderada por Javier Rodríguez Soler, que forma parte de la primera línea ejecutiva de la organización.

BBVA dejará de financiar a las empresas del carbón en 2030 en los países desarrollados y en 2040 en el resto. Además, ha fijado objetivos intermedios para descarbonizar antes de 2030 su cartera en cinco industrias intensivas en emisiones de CO2 (generación eléctrica, automóviles, acero; cemento, y petróleo y gas).

Además, destinará 550 millones de euros a iniciativas sociales. Es el plan social más ambicioso puesto en marcha hasta la fecha por la entidad.