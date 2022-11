Cambio climático Un tercio de los glaciares Patrimonio de la Humanidad no existirán en 2050, entre ellos uno en España Aún es posible salvar los otros dos tercios, si el aumento de las temperaturas globales no supera los 1,5° C en comparación con el período preindustrial









Ampliar MLADEN ANTONOV/AFP Europa Press Un tercio del medio centenar de sitios Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO que albergan glaciares habrán desaparecido muy probablemente en 2050, incluidos los del Kilimanjaro y Yellowstone. En Europa, se afirma que los glaciares en Pirineos del Monte Perdido (Francia, España) es muy probable que desaparezcan en esa fecha. Pero aún es posible salvar los otros dos tercios, si el aumento de las temperaturas globales no supera los 1,5° C en comparación con el período preindustrial. Este será un gran desafío para la COP27, revela un informe que la UNESCO publicó este 3 de noviembre. 50 sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO albergan glaciares (se han identificado un total de 18.600 glaciares en estos 50 sitios, que cubren alrededor de 66.000 km2), lo que representa casi el 10% del área glaciar total de la Tierra. Incluyen el más alto (junto al monte Everest), el más largo (en Alaska) y los últimos glaciares que quedan en África, entre otros, lo que brinda una visión general representativa de la situación general de los glaciares en el mundo. Te puede interesar La legislación actual sobre cambio climático resulta “decepcionante”, según el catedrático de la UPNA José F. Alenza Ir a la noticia Pero el nuevo estudio de la UNESCO, en colaboración con la UICN, muestra que estos glaciares se han estado retirando a un ritmo acelerado desde el año 2000 debido a las emisiones de CO2, que están aumentando las temperaturas. Actualmente están perdiendo 58.000 millones de toneladas de hielo cada año, lo que equivale al uso de agua anual combinado de Francia y España, y son responsables de casi el 5 % del aumento global del nivel del mar observado. El informe concluye que los glaciares en un tercio de los 50 sitios del Patrimonio Mundial están condenados a desaparecer para 2050, independientemente de los esfuerzos para limitar los aumentos de temperatura. Pero todavía es posible salvar los glaciares en los dos tercios restantes de los sitios si el aumento de las temperaturas no supera los 1,5 °C en comparación con el período preindustrial. Además de reducir drásticamente las emisiones de carbono, la UNESCO aboga por la creación de un fondo internacional para el seguimiento y la conservación de los glaciares. Dicho fondo apoyaría la investigación integral, promovería redes de intercambio entre todas las partes interesadas e implementaría medidas de alerta temprana y reducción del riesgo de desastres, explica la UNESCO en un comunicado. La mitad de la humanidad depende directa o indirectamente de los glaciares como fuente de agua para uso doméstico, agricultura y energía. Los glaciares también son pilares de la biodiversidad y alimentan muchos ecosistemas. Según los datos disponibles, el informe de la UNESCO considera que es muy probable que los glaciares de todos los sitios del Patrimonio Mundial en África desaparezcan para 2050, incluidos los del Parque Nacional Kilimanjaro y Monte Kenia En Asia, destacan los glaciares en las Áreas Protegidas de los Tres Ríos Paralelos de Yunnan (China), donde se registra la mayor pérdida de masa en relación con 2000 (57,2%) y también el glaciar que se derrite más rápido. El estudio también cita los glaciares en el oeste de Tien-Shan (Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán) que se han reducido en un 27 % desde 2000. En Europa, se afirma que los glaciares en Pirineos del Monte Perdido (Francia, España) es muy probable que desaparezcan para 2050, al igual que en Los Dolomitas (Italia). Respecto a America latina, se citan los glaciares en el Parque Nacional Los Alerces (Argentina), con la segunda mayor pérdida de masa en relación con 2000 (45,6%), y los glaciares del Parque Nacional Huascarán (Perú), que se han reducido un 15% desde 2000. En Norteamérica, los glaciares en el Parque Nacional de Yellowstone es muy probable que desaparezcan para 2050, al igual que los del parque de Yosemite. ETIQUETAS Medio Ambiente

