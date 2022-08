El desamparo ambiental: cuando los espacios públicos invitan a cometer delitos

El desamparo ambiental es un concepto que enlaza el derecho con la criminología y considera la relevancia penal de la comisión de delitos en escenarios en los que la víctima se encuentra en una especial situación de vulnerabilidad. Eso puede suceder porque determinadas condiciones ambientales le impiden pedir auxilio y ser ayudada por los demás y/o son aprovechadas por el agresor porque cree que así podrá actuar con impunidad.

LA SOLEDAD DEL LUGAR FRENTE A LA NOCTURNIDAD

Es un acierto que actualmente la agravante se regule de forma más genérica, sobre todo en cuanto a la nocturnidad, ya que encontrarse en desamparo ambiental no depende tanto de que el delito se cometa durante las horas de la noche como de las malas condiciones de visibilidad y de la ausencia de personas que puedan darse cuenta que está sucediendo un delito.

Un lugar por más iluminado que esté no es seguro si nadie puede ver lo que ocurre, si no se oyen los gritos de auxilio de la víctima, si nadie está en disposición de ayudarla o si es un lugar de imposible acceso. Ya lo decía Jane Jacobs en 1961 en su obra Muerte y vida de las grandes ciudades : “Los horribles crímenes públicos pueden ocurrir, y ocurren, en estaciones de metro bien iluminadas cuando no hay ojos eficaces”.