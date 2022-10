Sembramos pasión, cosechamos oros

Reconocimientos que reafirman nuestro compromiso constante con la calidad, el trabajo, la innovación y la pasión que nuestro equipo siente por nuestra tierra. Este buen sabor de boca nos impulsa a seguir trabajando con dedicación en la mejora de nuestros cultivos, nuestros procesos de producción y a traspasar las fronteras con nuestros vinos.

Abrimos nuestro medallero con Piedemonte Gamma Tinto 2021 premiado con medalla de oro en la edición de verano de Berliner Wein Trophy’22. En la cata de verano 2022, Mundus Vini ha galardonado con medallas de oro a nuestro Piedemonte Reserva 2016, Piedemonte Old Vines Garnacha 2019 y Piedemonte Cuatro Tierras 2019.

Además, nuestro Cuatro Tierras ha sido reconocido como Mejor Tinto de Navarra en esta edición. Mención especial merece este vino que añada tras añada obtiene medallas marcando así una trayectoria de calidad, apuesta segura y consolidada en el mercado.

Cuatro Tierras 2015:

Oro - Berliner Wein Trophy’18

Plata - Mundus Vini’18

Bronce - Texsom International Wine Awards‘18

Commended wine - Decanter World Wine Awards’18

2019 Medalla de Oro - Red Wines from Europe, Red Wine of

the year 2019, Vino del año 2019 - Vuoden Viinit

4/5 estrellas - ”Elegant, excellent quality”, ”Excellent value

for money”- Viinilehti



Cuatro Tierras 2016:

Oro - Asia Wine Trophy’19

Plata - Japan Wine Challenge’19

Cuatro Tierras 2017:

Oro - Mundus Vini’20

Oro - Asia Wine Trophy’20

Plata - Berliner Wein Trophy’20

Mejor Tinto de Navarra - Mundus Vini’20



Cuatro Tierras 2018:

Oro - Berliner Wein Trophy’22

Oro - Asia Wine Trophy’22



Cuatro Tierras 2019:

Oro - Mundus Vini’22

Mejor Tinto de Navarra- Mundus Vini’22