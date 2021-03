5 Propuestas para comer rico en casa

Actualizada 05/03/2021 a las 11:05

¿Cuántos días, al llegar a casa, te dejas caer en el sofá, con la única intención de rendirte a la ley del mínimo esfuerzo? ¿En cuántas ocasiones has cocinado para tus amigos y no has conseguido que el menú estuviera a la altura de las circunstancias? ¿Cuántas veces has pensado: “¡Hoy me merezco un capricho!”?

Si te has visto en cualquiera de estas situaciones, tenemos buenas noticias. Comer rico y en casa es muy fácil. Solo tienes que tener a mano un móvil desde el que hacer un pedido para recoger o entregar en domicilio en cualquiera de los 5 restaurantes que a continuación te proponemos.

Lamudita

La cocina de Lamudita puede disfrutarse en su restaurante, ubicado en el número 11 de la avenida Roncesvalles de Pamplona, pero también en casa. Y es que prácticamente la misma carta que se ofrece en el restaurante (excepto aquellos platos que, por la forma de prepararlos, no soportan adecuadamente los envases o el transporte) se sirve para llevar a domicilio. “Ofrecemos un servicio muy completo: se puede pedir la comida y venir a recogerla al restaurante en unos minutos o pedirla para llevar a domicilio dentro de los códigos postales acordados. Y la zona geográfica de reparto es muy amplia: Casco viejo, ensanches, Lezkauiru, Ripagaina, Iturama, San Juan, milagrosa…”, explican desde Lamudita. Cuando el cliente recoge el pedido en el restaurante, Lamudita tiene la gentileza de regalarle un refresco o cerveza por cada burger.

El pedido de comida a domicilio puede hacerse de diversas maneras: directamente, a través de la web de Lamudita o llamando al restaurante al 948 488 116; a través de distintas plataformas de reparto. “Si el pedido se haces a través de nuestra plataforma propia de pedidos de la web o por teléfono, no cobramos gastos de envío. Si se realiza por agregadores, como Glovo o Just Eat, sí que tiene un gasto añadido que, en algunos casos, los repercute el propio agregador”, puntualizan desde Lamudita.

Sibuya

Sibuya es un restaurante de sushi y comida japonesa que también cuenta con servicio de recogida y envío a domicilio. “Hace unos meses lanzamos Sibuya Amikasa un servicio propio a través de la web y que cuenta con repartidores también propios”, aclaran desde Sibuya.

La carta de comida para llevar es muy amplia, prácticamente la misma que la que se sirve en el local Sibuya Urban Sushi, ubicado en el número 1 de la calle García Castallón (Pamplona), a excepción de los platos flambeados. Puedes pedir: sushi, makis, uramakis, yakisobas, gyozas y un largo etcétera de sushi y comida japonesa.

Puedes hacer tu pedido haciendo click aquí o llamando al teléfono 948 320 436. Y a la hora de recogerlo, puedes optar por acudir al local o pedir que te lo envíen a casa (envío gratuito para pedidos realizados a través de la plataforma Sibuya Amikasa).

Las zonas de reparto son: Casco Viejo, ensanches, Milagrosa, Ripagaina, Lezkairu, Iturrama y San Juan. “Actualmente, estamos valorando cómo soporta el producto los tiempos para poder ampliar las zonas de reparto”, concluyen desde Sibuya.

Taco Bell

Tacos, burritos, quesadillas, nachos, complementos para acompañar el menú… y, en general, todos los platos de la carta de Taco Bell están disponibles también para su servicio a domicilio o para recoger en el local, ubicado en el número 1 de la plaza Pintor Paret (Pamplona).

Taco Bell te da dos opciones: “Los pedidos para recoger en nuestro local se hacen a través de la app de Tacobell. Si quieres la opción de que te lo sirvan a domicilio, puedes pedir a través de Glovo, Deliveroo o Uber Eats”, detallan desde Taco Bell. El área geográfica de reparto varía en función de cada plataforma aunque, en general, se puede decir que incluye toda la Comarca de Pamplona.

En cuanto a los costes de envío, desde Taco Bell explican: “Según la plataforma que se use, tiene diferentes costes, pero suele rondar los dos euros. Muchas veces está directamente promocionado y no tiene coste”.

“Hacemos muchas promociones, que duran días, semanas etc. Según si queremos el pedido a domicilio o lo queremos recoger en el restaurante y dependiendo de qué plataforma de reparto usemos, podemos tener diferentes ofertas muy atractivas: por ejemplo 2x1 en menús, 50%, etc.”, concluyen desde Taco Bell.

Pizza Hut

Si lo tuyo es la pizza, el nuevo Pizza Hut abierto hace unos meses en el número 39 de Pío XII también te permite pedir para llevar (con recogida en local o servicio a domicilio en Pamplona y su Comarca).

“Lo que diferencia a nuestra pizza es nuestra masa pan. Además tenemos pizzas en todas sus variantes”, detallan desde Pizza Hut, que también sirve panes de ajo, alitas y diferentes tipos de complementos.

Los pedidos pueden hacerse de varias formas: a través de la web de Pizza Hut, llamando al 948 11 12 11 o a través de la aplicación de Pizza Hut.

Al contar con un servicio de reparto a domicilio propio, el pedido se recibe en casa sin ningún gasto adicional. Además, dependiendo del tipo de pedido Pizza Hut realiza diferentes ofertas a las que poder adherirse.

“En el caso de optar por la recogida en nuestro local, ahora mismo tenemos una oferta de dos medianas desde 6.95€ cada una”, detallan desde Pizza Hut.

Udon

A un pasito de la plaza de toros de Pamplona, en la esquina entre las calles Amaya y Leyre, puedes disfrutar de la experiencia Udon.

Aunque este restaurante, que abrió sus puertas hace escasos 8 meses, está especializado en noodles, en él encontrarás también una amplia selección de comida asiática. “Nuestra especialidad son los noodles (fideos) tanto salteados como con caldo (Ramen), arroces, ensaladas y gran variedad de Izakayas (tapas japonesas) como Gyozas (empanadillas japonesas rellenas), noodle rolls (makis con fideos)…”, detallan desde Udon.

Udon también da la opción de recoger el pedido en el local o de enviarlo a domicilio (atendiendo un radio de 3 km alrededor del restaurante y aplicando un coste de 1,99€ por pedido).

“Si quieres servicio a domicilio, solo atendemos a través de la aplicación de Glovo. Para recoger en el local recomendamos utilizar la aplicación de Udon (disponible para Android y Apple), que te permite elegir la hora de recogida y acumular puntos de descuento, o encargar por teléfono en el 948 220 621”, explican desde Udon.

El agregador suele tener bastantes ofertas, por ejemplo un 30% de descuento en los platos más vendidos o delivery a 1,00 €.