El Txikito, un bar con cinco años de historia situado en Barañáin, se distingue por la singularidad de sus bocadillos y hamburguesas. Iñaki Lizarraga Junguitu y Fabiene Reway, pareja y dueños del local, ya tenían experiencia en el mundo de la hostelería cuando en 2015, decidieron abrir su propio bar con el objetivo de que El Txikito no fuese un bar más, sino un establecimiento en el que los clientes pudiesen disfrutar de productos diferentes. “Aquí, no te puedes comer un bocadillo de lomo con queso porque no lo tenemos. Nuestra especialidad es el Cheese Steak, un bocata americano de carne de angus con un guiso de cebolla y champiñones y queso fundido”, comenta Iñaki, quien cuenta que, al principio, muchos no entendían que no ofreciesen bocadillos típicos, pero tras probar su carta solo querían repetir. Su singularidad también se deja ver en uno de los pintxos más pedidos a la hora del vermut: el frito de gamba. En el bar El Txikito no hacen un frito de gamba tradicional, sino que el gambón va envuelto en pasta kataifi -una masa compuesta por fideos finos y largos- y acompañado de una mayonesa de atún.



Las ideas de las que nacen estos platos surgen de los viajes que ha hecho la pareja por el mundo. Además, Iñaki había trabajado en el restaurante Ábaco y confiesa que durante el tiempo que trabajó con Jesús Íñigo, dueño del restaurante, le llegó la vocación hostelera. Fabiene, por su parte, había trabajado en un bar de bocadillos, por lo que los conocimientos de ambos se fundieron para crear la carta que hoy ofrecen. A todo ello se añade la mano de la hermana de Fabiene, Cristina, con los postres. La tarta de queso con coco es una de sus especialidades.



MÁS ALLÁ DE LA CARTA



Otra de las particularidades de El Txikito es que los fin de semanas siempre tienen productos fuera de carta. Han creado hamburguesas de canguro, zebra, cocodrilo o avestruz. Estas propuestas culinarias se han convertido en todo un reclamo para los clientes, quienes siempre les preguntan cuándo volverán a ofrecer esas hamburguesas tan especiales.

POR DENTRO



Dirección: Av. de Eulza, 90, 31010 Barañáin, Navarra.



Horario: de martes a sábado de 9 a 15 y de 18.30 a cierre; y domingos de 9 a 16. Domingos tarde y lunes cerrado.



Teléfono. 948 11 11 82



Especialidad: pintxos y bocadillos.



Ingredientes del bocadillo Cheese Steak: carne de angus, cebolla, champiñones, queso y mahonesa.