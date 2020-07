Cocina tradicional navarra, el punto fuerte en Olite

Actualizada 18/07/2020 a las 06:00

En pleno Casco Viejo de la localidad de Olite, concretamente en una de las travesías de la Rúa Mayor, se encuentra ubicado el Asador Sidrería Erri-berri, uno de los restaurantes más conocidos y a la vez longevos, pues cuenta con dos décadas de trayectoria, de este municipio.

Fue en el año 2000 cuando Javier Delgado, actual propietario del local, decidió abandonar su anterior negocio en la ciudad vecina de Tafalla, y abrir las puertas de este nuevo recinto.

Desde entonces, mantiene su característica decoración medieval. Sus paredes de piedra acogen casi todos los días del año tanto a vecinos del municipio, como a cientos de turistas que han podido degustar su comida. Incluso Emilia Clarke, mejor conocida como Daenerys Targaryen en la serie Juego de Tronos, ha disfrutado de alguna de las especialidades de esta casa durante su visita a la Comunidad foral por motivos laborales.



NUEVA GENERACIÓN



Andoitz Delgado, hijo de Javier, se sumó al negocio familiar hace casi dos años. Su curiosidad por la hostelería le llevó a ejercer estudios de cocina, y convertirse en chef profesional. “He crecido entre fogones. Me llamó la atención, y al final me gustó”, afirma.

A la edad de 22 años, con motivo de la cercana jubilación de su padre, Andoitz está a punto de convertirse en el heredero de este negocio. “Al final mis padres me ayudan. Mi madre desde dentro y mi padre un poco desde fuera, dándome consejos. Es una responsabilidad bastante grande. Al principio tienes un poco de miedo, pero luego vas cogiendo experiencia y es bonito. Me gusta. Me siento realizado, como quién dice”.

PRODUCTOS NAVARROS

Los platos que aquí se sirven, destacan por sus ingredientes. “Apostamos por el producto de la zona. Como esto es un asador, quiero centrarme en la brasa. Por ejemplo verduras, carnes, pescados a la brasa. Que sean platos de la cocina tradicional navarra”, cuenta Delgado.



POR DENTRO



Dirección: Calle Rúa del Fondo, 1A

Horario: Martes a domingo

Teléfono: 948 74 11 16

Especialidad: Carnes y pescados a la brasa

Precios: A la carta

Ingredientes del plato: Alubia verde, jamón serrano, salsa romescu, sal, madón y perejil.