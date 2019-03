Actualizada 11/03/2019 a las 14:09

Embutidos Goikoa, empresa navarra de elaborados cárnicos, ha organizado una jornada gastronómica gratuita dirigida a los más pequeños con Dani Nieto, participante en MasterChef Junior 6, como maestro de ceremonias, que tendrá lugar el sábado 16 de marzo en el centro comercial La Morea, de Pamplona. Se trata de un taller de bocadillos que se realizará en tres turnos diferentes: a las 17, 18 y 19 horas. Podrán participar hasta un máximo de 30 niños por grupo.



Los niños prepararán los bocadillos ideados por el propio Dani Nieto, con tres ingredientes base de Embutidos Goikoa: jamón cocido, chorizo de pamplona y pavo. El primero, con pan rústico, pimientos del piquillo en tiras, mermelada de tomate, queso cremoso en lonchas y chorizo. El segundo, con pan blanco, queso havarti en lonchas, mermelada de arándanos, cebolla caramelizada y pavo. Por último, prepararán un bocadillo con pan integral, mahonesa de soja o normal baja en calorías, canónigos, huevo duro, mermelada de tomate y jamón cocido.



El chef Dani abrirá el taller con su propuesta culinaria de bocadillos. Él creará en directo una receta que tendrán que imitar los participantes con los ingredientes que les facilitará la organización. Con estos productos, los niños tendrán que crear el ‘bocadillo power’ más sabroso y original. “Comer sano no es aburrido y podemos aprender nosotros solos. La merienda es una de nuestras comidas preferidas y podemos preparar con recetas saludables y con muchos ingredientes que mezclar con chorizo, pavo y jamón cocido con quesos, pasas, crema de cacahuete, miel o manzana”, comenta Dani.



INGREDIENTES DEL 'BOCATA POWER'



Los participantes dispondrán verduras de la huerta y Embutidos Goikoa. Los responsables de la empresa navarra pretenden contribuir así a la concienciación entre los niños de la importancia de seguir un estilo de vida saludable. “Seguir una dieta equilibrada es muy importante, sobre todo, durante las etapas de crecimiento. Es fundamental para el desarrollo de los más pequeños y su rendimiento escolar”, indican desde Embutidos Goikoa.



Los niños, de entre 5 y 12 años, que quieran participan en el taller tendrán que apuntarse llamando al teléfono 948 24 37 96. Contarán con la ayuda de Dani para la creación de los bocadillos. De todos los que se realicen, se catarán cinco propuestas. De ellas, se elegirán dos para competir en un pequeño duelo que se resolverá entre la pareja de minichefs, eligiendo al ganador del súper premio.



DANI NIETO, CONCURSANTE DE MASTERCHEF JUNIOR 6



Dani Nieto nació el 23 de marzo de 2006. Desde pequeño es aficionado a los dinosaurios, a los insectos y a la vida animal, sobre todo, a la marina. Con apenas 4 años recién cumplidos empezó a leer todo tipo de libros y no infantiles, precisamente. Hoy en día, entre sus lecturas favoritas están autores como Stephen Hawkins y temas como la Biología, Paleontología o Animación 3D, así como de creación de videojuegos.



A los 8 años subió por primera vez a un escenario con el grupo Priscilla, Reina del desierto, al que perteneció durante 3 años. Comenzó a formarse en interpretación y en teatro, protagonizando anuncios para distintas marcas, series, películas y cortometrajes.



Ente sus sueños, están convertirse en biólogo marino y chef, para ayudar y enseñar a los niños que comer bien no es aburrido. Dani se interesó por la cocina gracias a su abuelo materno, cocinando platos saludables, sin alimentos procesados y con control del uso de azúcar.



Tras superar su lucha contra el cáncer, Dani y su familia cuidan más si cabe la alimentación con la filosofía, siempre, de vivir el presente. Por ello, en 2018, se presentó en Madrid para participar en el concurso televisivo con el deseo de convertirse en aspirante a MasterChef Junior y, como él dice, el karma se lo concedió.

